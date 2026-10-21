Компания изучает, свидетельствуют ли эти случаи о склонности моделей избегать контроля. В последние месяцы усилились опасения по поводу рассогласования ИИ: OpenAI и Anthropic сообщали о случаях, когда их модели выходили за пределы обучающих сред и атаковали сторонние сайты. OpenAI заявила, что проведет дополнительные проверки и ужесточит требования к безопасности, но пока не имеет «удовлетворительного объяснения» поведения агентов.