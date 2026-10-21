«Новые люди» могут провести съезд партии в декабре

«Новые люди» могут провести съезд партии в декабреНа вторых в своей истории думских выборах партия улучшила свой результат, но прошли не все известные кандидаты
Партия «Новые люди» (НЛ) может провести съезд в декабре, сказали «Ведомостям»три источника, близких к партии. Один из них уточнил, что мероприятие планировалось на ноябрь, но сейчас время его проведения сдвигается ближе к декабрю. Будет ли это съезд, приуроченный к подведению итогов календарного года, или основной темой станут результаты выборов 2026 г., пока решается, сказал другой собеседник.
Эту информацию подтвердил «Ведомостям» официальный представитель партии: «Планируем провести съезд до конца года с подведением итогов избирательной кампании и работы за год». Содержательная часть съезда не обсуждалась, дата еще определяется, отметил источник в НЛ.
По итогам выборов ожидаются кадровые перестановки внутри аппарата партии, но это традиционная «перетасовка» сотрудников по итогам избирательной кампании, сказал еще один собеседник.
В НЛ итоги выборов оценивают «спокойно», хотя изначально рассчитывали получить на несколько мандатов больше – 22–23 (партия провела в новый созыв 19 депутатов, также к фракции присоединился самовыдвиженец Сергей Курбатов), отметили несколько источников «Ведомостей». Один из депутатов ГД от партии признался, что его результаты «немного расстроили». Хотя на региональном уровне, по его оценке, НЛ выступили «бодро».
Один из источников указал, что «неожиданной потерей» стало непрохождение в новый созыв экс-депутата Ксении Горячевой. Небольшое количество избирателей в ее территориальной группе (Тульская, Калужская, Смоленская и Тверская области) не исключало подобный риск с самого начала кампании, добавил другой источник.
При этом один из собеседников обращает внимание на то, что Горячева с начала IX созыва уже один раз выступала на пресс-подходе партии в Госдуме вместе с одним из лидеров партии – Сарданой Авксентьевой. Это говорит о том, что Горячева находится «в орбите партии» и НЛ ее «не оставили», считает он.
На вторых в истории партии думских выборах НЛ набрали 7,96% голосов избирателей. В 2021 г. партия прошла в нижнюю палату парламента с результатом 5,32% (тогда они получили 13 депутатских кресел, после к НЛ присоединились еще два самовыдвиженца).
Хотя на выборах в ГД 2026 г. НЛ рассчитывали на большее, чем 4-е место, результаты можно признать успешными, отмечает политолог Константин Калачев. «Из нишевой партии, ориентированной на городскую молодежь и представителей малого и среднего бизнеса, они превратились в партию широкого предложения для разных социальных групп», – говорит он. Занимаемая ими ниша «сторонников защиты человека от избыточности государства» – это больше чем электоральный результат НЛ в этом году, говорит Калачев. Кроме того, партии нужно поднимать узнаваемость ее представителей, поскольку политика «крайне» персонифицирована.
НЛ удалось добиться главного – закрепиться в Госдуме и провести избирательную кампанию без репутационного ущерба, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Сейчас возникла вполне естественная пауза – важно освоиться в новом составе Думы, а интерес избирателей к партиям естественным образом снизился, все немного устали от избирательной кампании, тем более что ее результаты не вызвали мощной эйфории», – рассуждает он. Поэтому у НЛ пока очевидный капитал – нерадикальная репутация, способность держать дистанцию от наиболее спорных решений и при этом статус системного игрока, считает Виноградов.
Но еще есть вопросы, на которые предстоит ответить, – например, не все заметные кандидаты смогли получить мандаты, говорит политолог Илья Гращенков (сотрудничает с НЛ). Кроме того, между успешными региональными кампаниями (партия получила 58 мандатов более чем в 30 заксобраниях, причем в 18 субъектах впервые) и территориями, где партийная инфраструктура еще только формируется, сохраняется разница. «Поэтому следующей задачей становится не просто расширение присутствия, а повышение качества работы региональных отделений и конкретных депутатов», – указал он.
«Предстоящий съезд должен стать для партии переходом от логики электорального роста к логике политической устойчивости. Важно показать, каким образом ее идеи будут реализованы через законодательную деятельность и региональные проекты», – подчеркнул Гращенков.-