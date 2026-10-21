«Новые люди» могут провести съезд партии в декабре

Хотя на выборах в ГД 2026 г. НЛ рассчитывали на большее, чем 4-е место, результаты можно признать успешными, отмечает политолог Константин Калачев. «Из нишевой партии, ориентированной на городскую молодежь и представителей малого и среднего бизнеса, они превратились в партию широкого предложения для разных социальных групп», – говорит он. Занимаемая ими ниша «сторонников защиты человека от избыточности государства» – это больше чем электоральный результат НЛ в этом году, говорит Калачев. Кроме того, партии нужно поднимать узнаваемость ее представителей, поскольку политика «крайне» персонифицирована.