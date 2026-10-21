Большой Египетский музей повысит цены на билеты для иностранцев

Большой Египетский музей открылся в ноябре 2025 г. рядом с пирамидами Гизы. В его коллекции представлены более 5000 предметов из гробницы фараона Тутанхамона, впервые собранных в одном выставочном пространстве. По данным египетского министерства туризма, к концу августа 2026 г. музей посетили около 4 млн человек. В июле его генеральный директор Ахмед Гонейм сообщал, что доля иностранцев среди посетителей составляла 60%.