Большой Египетский музей повысит цены на билеты для иностранцев
Стоимость входных билетов в Большой Египетский музей в Гизе с 1 ноября увеличится для иностранных туристов на 16,6% до 1830 египетских фунтов (около 2900 руб.). Решение было принято советом директоров музея еще в апреле 2026 г. на заседании под председательством министра туризма и древностей Египта Шерифа Фатхи, сообщает Ahram Online.
Сейчас взрослый билет для иностранцев стоит 1570 фунтов (около 2400 руб.). Стоимость посещения для детей и студентов вырастет с 790 фунтов (около 1200 руб.) до 920 фунтов (около 1400 руб.). Для граждан Египта взрослый билет подорожает на 10% до 220 фунтов (около 335 руб.). Изменения затронут и иностранцев, проживающих в стране.
Большой Египетский музей открылся в ноябре 2025 г. рядом с пирамидами Гизы. В его коллекции представлены более 5000 предметов из гробницы фараона Тутанхамона, впервые собранных в одном выставочном пространстве. По данным египетского министерства туризма, к концу августа 2026 г. музей посетили около 4 млн человек. В июле его генеральный директор Ахмед Гонейм сообщал, что доля иностранцев среди посетителей составляла 60%.
7 октября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что доля Египта в продажах зарубежных туров на октябрь выросла с 17,7 до 23% в годовом выражении. Одним из факторов роста спроса стали более низкие цены на египетские туры по сравнению с турецкими.
В сентябре Росстат представил данные, согласно которым Египет занял второе место среди зарубежных направлений организованного туризма из России по итогам 2025 г. Российские туроператоры отправили в страну 1,96 млн человек.