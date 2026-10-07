АТОР: средний чек тура по России на октябрь снизился на 18,3%

29 сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии Госсовета по направлению «Туризм» заявил, что число туристических поездок по России за январь – август 2026 г. составило 63,3 млн, превысив показатель за аналогичный период прошлых лет. По его словам, в августе число турпоездок достигло 10 млн. Лидерами по объему турпотока за восемь месяцев стали Москва и Московская область, на которые пришлось более 30% поездок. Чернышенко связал высокий показатель столичного региона в том числе с поездками выходного дня из соседних регионов.