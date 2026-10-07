АТОР: средний чек тура по России на октябрь снизился на 18,3%
Средний чек пакетного тура с перелетом по России на октябрь 2026 г. снизился на 18,3% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 70 800 руб. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает агентство «РИА Новости».
Снижение среднего чека также зафиксировано по нескольким зарубежным направлениям. Стоимость туров в Абхазию уменьшилась на 11,7% до 72 600 руб., во Вьетнам – на 11,5% до 161 200 руб. В Таиланде показатель снизился на 7% до 186 200 руб., а в Тунисе – на 6,5% до 142 400 руб.
В АТОР отметили, что если в сентябре средний чек год к году рос на большинстве направлений, то в октябре динамика стала более неоднородной: снижение зафиксировано по пяти из десяти направлений.
В десятку наиболее популярных направлений для российских туристов в октябре также вошли Турция, Египет, Мальдивы, ОАЭ и Китай.
5 октября «Ведомости. Туризм» со ссылкой на АТОР писали, что по октябрьским продажам Турция сохраняет лидерство с долей 34,5%, но она снизилась с 35,7% годом ранее. Доля Египта, напротив, выросла с 17,7% до 23%. По оценке АТОР, одним из факторов перераспределения спроса стали в среднем более низкие цены на египетские туры по сравнению с турецкими. Одновременно растет спрос на азиатские направления. Совокупная доля Таиланда, Вьетнама и Китая в октябрьских продажах достигла 19,1% против 14,8% годом ранее.
29 сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии Госсовета по направлению «Туризм» заявил, что число туристических поездок по России за январь – август 2026 г. составило 63,3 млн, превысив показатель за аналогичный период прошлых лет. По его словам, в августе число турпоездок достигло 10 млн. Лидерами по объему турпотока за восемь месяцев стали Москва и Московская область, на которые пришлось более 30% поездок. Чернышенко связал высокий показатель столичного региона в том числе с поездками выходного дня из соседних регионов.