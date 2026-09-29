Число турпоездок по России достигло 63,3 млн за восемь месяцев

В конце августа «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) писали, что количество туристических поездок внутри России по итогам неполных восьми месяцев 2026 г. составило 58 млн шт. По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, это на 6% меньше, чем было в январе – августе прошлого года. Он также напоминает, что тогда данный показатель вырос относительно восьми месяцев 2024 г. на 5,4% до 61,7 млн поездок. Эксперт также добавляет, что спрос на путешествия по стране снижается равномерно с начала года.