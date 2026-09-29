Число турпоездок по России достигло 63,3 млн за восемь месяцев
Число туристических поездок по России за январь – август 2026 г. составило 63,3 млн, превысив показатель за аналогичный период прошлых лет. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии Госсовета по направлению «Туризм», передает ТАСС.
По его словам, в августе число турпоездок достигло 10 млн. Лидерами по объему турпотока за восемь месяцев стали Москва и Московская область, на которые пришлось более 30% поездок. Чернышенко связал высокий показатель столичного региона в том числе с поездками выходного дня из соседних регионов.
В числе популярных направлений также остаются Татарстан и Мурманская область. Растет спрос на поездки в Благовещенск, который, по словам вице-премьера, используется российскими туристами как транзитный хаб при поездках в Китай. Число турпоездок в Республику Алтай увеличилось на 61%.
Чернышенко отметил, что внешние факторы повлияли на темпы роста и перераспределение туристических потоков. При этом, по его словам, изменения ускорили трансформацию отрасли, которая становится более значимой частью экономики регионов.
В конце августа «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) писали, что количество туристических поездок внутри России по итогам неполных восьми месяцев 2026 г. составило 58 млн шт. По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, это на 6% меньше, чем было в январе – августе прошлого года. Он также напоминает, что тогда данный показатель вырос относительно восьми месяцев 2024 г. на 5,4% до 61,7 млн поездок. Эксперт также добавляет, что спрос на путешествия по стране снижается равномерно с начала года.
7 августа «РБК Мурманск» со ссылкой на министерство туризма и предпринимательства региона сообщал, что более 302 000 человек зарегистрировались в гостиницах и средствах размещения Мурманской области в январе – июне 2026 г. Из них 37 600 – иностранные туристы, их доля составила 12% от общего турпотока. Рост турпотока составил 48 800 человек к аналогичному периоду прошлого года. По приросту потока иностранных туристов регион также вошел в топ-3 по СЗФО – рост на 8100.
Министр экономического развития России Максим Решетников 5 августа говорил, что Мурманск вошел в число самых популярных направлений в России у иностранных туристов. В 2025 г. Мурманская область приняла на 54,5% больше зарубежных гостей, чем годом ранее.