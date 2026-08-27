Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SBER267,3-1,62%CNY Бирж.12,597+0,85%IMOEX2 071,3-2,17%RTSI774,19-1,96%RGBI113,5-0,14%RGBITR769,3-0,1%
Главная / Бизнес /

Россияне стали меньше путешествовать по стране

Некоторые граждане экономят на поездках, другие же предпочитают отдыхать за границей
Валерия Кузьменко
Ведомости
Ведомости

Количество туристических поездок внутри России по итогам неполных восьми месяцев 2026 г. составило 58 млн шт., подсчитала Ассоциации туроператоров России на основе данных туроператоров. По словам вице-президента этой организации Сергея Ромашкина, это на 6% меньше, чем было в январе – августе прошлого года. Он также напоминает, что тогда данный показатель вырос относительно восьми месяцев 2024 г. на 5,4% до 61,7 млн поездок. Эксперт также добавляет, что спрос на путешествия по стране снижается равномерно с начала года.

Похожие выводы и у других участников рынка. Так, представитель туроператора «Алеан» говорит, что число внутренних турпоездок в январе – августе 2026 г. упало год к году на 10%. Абсолютные цифры он не озвучил. В сервисе «Слетать.ру» сообщают о снижении за этот же период доли реализованных туров по России в общем объеме продаж на 5,6 п. п. до 12%. Это подтверждает директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев. По его словам, по итогам восьми месяцев на путешествия по России приходилось 8% продаж, тогда как годом ранее этот показатель составлял 11%.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь