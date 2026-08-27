Россияне стали меньше путешествовать по стране

Похожие выводы и у других участников рынка. Так, представитель туроператора «Алеан» говорит, что число внутренних турпоездок в январе – августе 2026 г. упало год к году на 10%. Абсолютные цифры он не озвучил. В сервисе «Слетать.ру» сообщают о снижении за этот же период доли реализованных туров по России в общем объеме продаж на 5,6 п. п. до 12%. Это подтверждает директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев. По его словам, по итогам восьми месяцев на путешествия по России приходилось 8% продаж, тогда как годом ранее этот показатель составлял 11%.