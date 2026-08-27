Россияне стали меньше путешествовать по стране

Россияне стали меньше путешествовать по странеНекоторые граждане экономят на поездках, другие же предпочитают отдыхать за границей
Количество туристических поездок внутри России по итогам неполных восьми месяцев 2026 г. составило 58 млн шт., подсчитала Ассоциации туроператоров России на основе данных туроператоров. По словам вице-президента этой организации Сергея Ромашкина, это на 6% меньше, чем было в январе – августе прошлого года. Он также напоминает, что тогда данный показатель вырос относительно восьми месяцев 2024 г. на 5,4% до 61,7 млн поездок. Эксперт также добавляет, что спрос на путешествия по стране снижается равномерно с начала года.
Похожие выводы и у других участников рынка. Так, представитель туроператора «Алеан» говорит, что число внутренних турпоездок в январе – августе 2026 г. упало год к году на 10%. Абсолютные цифры он не озвучил. В сервисе «Слетать.ру» сообщают о снижении за этот же период доли реализованных туров по России в общем объеме продаж на 5,6 п. п. до 12%. Это подтверждает директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев. По его словам, по итогам восьми месяцев на путешествия по России приходилось 8% продаж, тогда как годом ранее этот показатель составлял 11%.