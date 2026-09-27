Турция возглавила рейтинг популярных у российских туристов стран

В начале сентября сервис бронирования пакетных туров Onlinetours сообщил, что осенью средний чек на зарубежные туры вырос на 28% год к году и составил 244 700 руб. Лидером среди бронирований по объему остается Турция с долей в 46,9% (+6,9 п. п. год к году). Египет нарастил долю с 17,8 до 21,5%. На третьем месте Таиланд – 8,0% (-1,4%), затем ОАЭ – 4,8% (-4,8 п. п.) и Вьетнам – 4,6% (+0,9 п. п.).