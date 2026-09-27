Турция возглавила рейтинг популярных у российских туристов стран
Турция возглавила рейтинг зарубежных направлений для организованных туристических поездок россиян в 2025 г. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.
В 2025 г. российские турфирмы отправили в Турцию 3,713 млн человек. Второе место занял Египет с 1,96 млн российских туристов, третье – ОАЭ, куда по путевкам отправились почти 1,16 млн человек.
В Таиланд организованные турпоездки совершили 914 200 россиян, в Китай – 509 000. В Абхазию по путевкам съездили 419 000 человек, во Вьетнам – 380 800. Еще 196 600 российских туристов отправились на Мальдивы, 150 100 – в страны СНГ и 120 500 – на Шри-Ланку.
25 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что россияне путешествуют в 11 раз меньше американцев. Основная часть спроса приходится на внутренний туризм, отметил министр.
В начале сентября сервис бронирования пакетных туров Onlinetours сообщил, что осенью средний чек на зарубежные туры вырос на 28% год к году и составил 244 700 руб. Лидером среди бронирований по объему остается Турция с долей в 46,9% (+6,9 п. п. год к году). Египет нарастил долю с 17,8 до 21,5%. На третьем месте Таиланд – 8,0% (-1,4%), затем ОАЭ – 4,8% (-4,8 п. п.) и Вьетнам – 4,6% (+0,9 п. п.).