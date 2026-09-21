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Главная / Бизнес /

Спрос на поездки в ОАЭ упал почти на 50%

Из-за военных действий на Ближнем Востоке россияне теряют интерес к этому региону
Валерия Кузьменко
Fadel Senna / AFP
Fadel Senna / AFP

Граждане России в первом полугодии 2026 г. совершили 726 701 поездку в страны Персидского залива, сообщает Ассоциация туристических операторов России (АТОР) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ России. По ее информации, это на 42,4% меньше, чем было в январе – июне прошлого года.

Более 90% турпотока в этот регион пришлось на ОАЭ. За шесть месяцев эту страну посетило 619 182 россиянина (-45,8% год к году), утверждают в АТОР. Для сравнения: в первом полугодии 2025 г. спрос на поездки туда вырос на 16% до 1,14 млн поездок. Да и то, по словам представителя ассоциации, текущая динамика обусловлена высокими результатами I квартала – только в январе и феврале туроператоры фиксировали прирост продаж на 40–80% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.

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