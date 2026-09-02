Осенние туры за рубеж подорожали на 28% за год

1 сентября «Ведомости» со ссылкой на данные АТОР писали, что россияне в первом полугодии 2026 г. совершили 9,5 млн поездок за рубеж, что на 8,7% больше год к году. Темпы роста спроса на выездной туризм снижаются. Так, в январе – июне 2025 г. число посещений зарубежных стран прибавило год к году 12,5%, уточнили в АТОР.