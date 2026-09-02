Осенние туры за рубеж подорожали на 28% за год
Осенью средний чек на зарубежные туры вырос на 28% год к году и составил 244 700 руб., подсчитали в сервисе бронирования пакетных туров Onlinetours.
Лидером среди бронирований по объему остается Турция с долей в 46,9% (+6,9 п. п. год к году). Египет нарастил долю с 17,8% до 21,5%. На третьем месте Таиланд – 8,0% (-1,4%), затем ОАЭ – 4,8% (-4,8 п. п.) и Вьетнам – 4,6% (+0,9 п. п.).
Средний чек по Турции вырос до 260 500 руб., по Египту – до 242 800 руб., по Таиланду – до 224 500 руб., по ОАЭ – до 216 100 руб., по Вьетнаму – 251 200 руб. С середины осени драйвером роста становится Азия. По среднему чеку Вьетнам уже сопоставим с Турцией и Египтом, отметили в сервисе. Среди российских направлений осенью доля составила 3,3% со средним чеком 97 300 руб.
1 сентября «Ведомости» со ссылкой на данные АТОР писали, что россияне в первом полугодии 2026 г. совершили 9,5 млн поездок за рубеж, что на 8,7% больше год к году. Темпы роста спроса на выездной туризм снижаются. Так, в январе – июне 2025 г. число посещений зарубежных стран прибавило год к году 12,5%, уточнили в АТОР.
Летом средний чек на зарубежные туры вырос на 13% и достиг 194 400 руб., сообщали в Onlinetours. Спрос кратно увеличился на азиатские направления – Вьетнам, Китай и Мальдивы. На Турцию пришлось 47% всех летних бронирований. Спрос вырос на 22%, средний чек – до 229 000 руб. (+21%). Египет занял 29% рынка (+9 п. п.): спрос вырос на 115%, чек – до 192 000 руб. (+6%). Вместе две страны контролируют 76% летнего рынка.