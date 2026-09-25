Решетников: россияне путешествуют в 11 раз меньше американцев

«При этом путешествуют россияне пока мало. На одного жителя приходится около 0,63 поездки в год. Для сравнения: в США этот показатель около семи, в Японии – почти 10. Это говорит о большом нераскрытом потенциале внутреннего рынка», – сказал он (цитата по ТАСС).