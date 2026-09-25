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Решетников: россияне путешествуют в 11 раз меньше американцев

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россияне путешествуют в 11 раз меньше американцев, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на лекции для студентов Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС).

Основная часть спроса приходится на внутренний туризм, отметил министр. В прошлом году число поездок по стране выросло на 2% – до 92 млн.

«При этом путешествуют россияне пока мало. На одного жителя приходится около 0,63 поездки в год. Для сравнения: в США этот показатель около семи, в Японии – почти 10. Это говорит о большом нераскрытом потенциале внутреннего рынка», – сказал он (цитата по ТАСС).

Выездной турпоток, при этом, в прошлом году рос активнее внутреннего – почти на 9% до 30 млн поездок, продолжил Решетников. Лидерами среди направлений стали: Турция (6,3 млн поездок), Абхазия (5,6 млн) и Казахстан (2,7 млн). Также наибольший прирост показали Китай, Египет и Вьетнам.

Переориентация выездного потока на внутренний рынок сейчас является одной из базовых задач, отметил он.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорили «Ведомостям», что спрос на внутренний туризм в России в первом полугодии 2026 г. сократился на 3% год к году до 40,1 млн поездок. В аналогичный период прошлого года данный показатель, напротив, вырос на 7% до 41,4 млн поездок. 

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