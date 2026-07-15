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Россияне стали реже путешествовать по стране

Граждане предпочитают экономить на отдыхе, а решение о поездках принимают в последний момент
Валерия Кузьменко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Спрос на внутренний туризм в России в первом полугодии 2026 г. сократился на 3% год к году до 40,1 млн поездок, подсчитал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Он уточняет, что в аналогичный период прошлого года данный показатель, напротив, вырос на 7% до 41,4 млн поездок. Представитель Минэкономразвития ухудшение ситуации подтверждает. По его словам, только в июне число бронирований снизилось год к году примерно на 4%. При этом в январе – мае, по его словам, количество туристических поездок по стране прибавило 6,2% до 34,2 млн шт.

Некоторые опрошенные «Ведомостями» участники рынка говорят о еще более существенном падении спроса на путешествия по России за первые шесть месяцев 2026 г. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев утверждает, что число бронирований туров по стране за указанный период снизилось год к году на 31%. В «Слетать.ру» оценивают сокращение интереса в 22,5%, а в национальном туроператоре «Алеан» – в 10%. Руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова говорит, что доля бронирований отелей внутри России за это время уменьшилась на 1 п. п. до 68%.

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