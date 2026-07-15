Россияне стали реже путешествовать по стране

Спрос на внутренний туризм в России в первом полугодии 2026 г. сократился на 3% год к году до 40,1 млн поездок, подсчитал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Он уточняет, что в аналогичный период прошлого года данный показатель, напротив, вырос на 7% до 41,4 млн поездок. Представитель Минэкономразвития ухудшение ситуации подтверждает. По его словам, только в июне число бронирований снизилось год к году примерно на 4%. При этом в январе – мае, по его словам, количество туристических поездок по стране прибавило 6,2% до 34,2 млн шт.