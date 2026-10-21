Жителя Читы приговорили к 20 годам за госизмену и подготовку к теракту
Второй Восточный окружной военный суд приговорил 39-летнего жителя Читы к 20 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и прохождении обучения для террористической деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Забайкальскому краю.
Установлено, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами для диверсионно-террористической деятельности, прошел спецподготовку, затем собирал и передавал противнику сведения о критически важных объектах для подготовки теракта. Его признали виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
20 октября ФСБ сообщила о задержании в Марий Эл россиянина 2008 г. р.. Его подозревают в передаче украинской военной разведке сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов в регионе. Мужчина арестован, возбуждено дело о госизмене.
19 октября ФСБ сообщила, что в Крыму арестовали местную жительницу 1963 г. р., которую заподозрили в сборе информации о средствах противовоздушной обороны (ПВО) для украинских спецслужб. По данным ведомства, жительница самостоятельно установила контакт с представителем ГУР минобороны Украины через интернет. По заданию куратора она фотографировала и снимала на видео расположенные на полуострове средства ПВО. Полученные материалы могли использоваться для подготовки ракетно-артиллерийских ударов ВСУ. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.