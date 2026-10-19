ФСБ: жительница Крыма задержана за съемку объектов ПВО
В Крыму задержали и арестовали местную жительницу 1963 г. р., которую подозревают в сборе информации о средствах противовоздушной обороны (ПВО) для украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает «Интерфакс».
По данным ведомства, жительница поселка Черноморское самостоятельно установила контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через интернет. По заданию куратора она фотографировала и снимала на видео расположенные на полуострове средства ПВО. Полученные материалы, как утверждают в ФСБ, могли использоваться для подготовки ракетно-артиллерийских ударов ВСУ.
Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу.
2 октября ФСБ сообщила о задержании жителя Джанкойского района Крыма, которого подозревают в передаче СБУ сведений о военных объектах. По данным спецслужбы, мужчина снимал работу подразделений ПВО, а также передавал координаты и маршруты передвижения военной техники.
30 сентября Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 16 годам колонии за госизмену. По данным прокуратуры, мужчина сфотографировал корабль Черноморского флота и отправил снимки представителю украинской разведки.