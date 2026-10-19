ФСБ: жительница Крыма задержана за съемку объектов ПВО

По данным ведомства, жительница поселка Черноморское самостоятельно установила контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через интернет. По заданию куратора она фотографировала и снимала на видео расположенные на полуострове средства ПВО. Полученные материалы, как утверждают в ФСБ, могли использоваться для подготовки ракетно-артиллерийских ударов ВСУ.