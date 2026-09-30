Жителя Крыма приговорили к 16 годам колонии за госизмену

В пресс-службе отметили, что мужчине было 33 года. По данным следствия, он, будучи «противником проведения спецоперации», установил контакт с представителями главного управления разведки минобороны Украины. Виновный, следуя из Севастополя, сфотографировал на телефон один из военных кораблей Черноморского флота РФ. Данные фотографии он отправил представителю иностранной разведки.