Жителя Крыма приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Верховный суд Республики Крым приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя по делу о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Суд приговорил жителя Симеиза к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что мужчине было 33 года. По данным следствия, он, будучи «противником проведения спецоперации», установил контакт с представителями главного управления разведки минобороны Украины. Виновный, следуя из Севастополя, сфотографировал на телефон один из военных кораблей Черноморского флота РФ. Данные фотографии он отправил представителю иностранной разведки.
Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
29 сентября суды в Краснодаре и Севастополе приговорили трех участников агентурной сети главного управления разведки минобороны Украины к 12, 16 и 17 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Они устанавливали оборудование для удаленного контроля радиоэфира в местах базирования кораблей Черноморского флота в Севастополе и Новороссийске.