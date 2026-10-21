За три квартала бизнес получил почти 8 млрд рублей от «Сберстрахования»

20 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении в систему страхования вкладов в тех банках, у которых есть право привлекать только средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Деньги вкладчиков благодаря изменениям в законодательстве будут защищены даже в случае реорганизации банка, так как организация не будет исключаться из системы страхования, пока не исполнит обязательства перед всеми вкладчиками.