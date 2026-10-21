За три квартала бизнес получил почти 8 млрд рублей от «Сберстрахования»
За девять месяцев «Сбербанк страхование» выплатило корпоративным клиентам 7,8 млрд руб., что на 83% больше год к году. Число урегулированных страховых случаев выросло в 2,3 раза – до 110 000 инцидентов, рассказал «Ведомостям» представитель страховой компании.
Около 43% от общей суммы, 3,35 млрд руб., были перечислены по программам страхования имущество. По агрострахованию выплачено 15% – более 1 млрд руб. Еще 13%, или 1 млрд руб., составили выплаты по страхованию грузов. На защиту от финансовых рисков, включая торговые кредиты и банковские гарантии, пришлось всего 10%, или 800 млн руб.
Среди регионов по объему выплат лидирует Москва. Столичные компании получили более 2 млрд руб. – 28% от общей суммы. На финансовые риски пришлось 32% выплат в регионе, на страхование имущества – 26%. На втором месте идет Красноярский край с 1,6 млрд руб. (21%). Почти вся сумма (99%) пришлась на имущественные виды страхования. В топ также вошли Санкт-Петербург и Ростовская область, в которых выплаты составили более 1 млрд руб. (по 14% в каждом).
20 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении в систему страхования вкладов в тех банках, у которых есть право привлекать только средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Деньги вкладчиков благодаря изменениям в законодательстве будут защищены даже в случае реорганизации банка, так как организация не будет исключаться из системы страхования, пока не исполнит обязательства перед всеми вкладчиками.
19 октября «Сбер» опубликовал обновленный рэнкинг выплат компаний по ипотечному страхованию жизни. В первую пятерку списка вошли «Сбербанк страхование жизни» (процент выплат 93,3%), «Согаз» (58,8%), «Совкомбанк страхование» (50%), «РЕСО-гарантия» (46,3%), «Альфастрахование» (46%).