Госдума приняла в первом чтении проект о расширении системы страхования вкладов

Вклады останутся застрахованными до их закрытия, но не более пяти лет, а счета – на срок до шести месяцев. Реорганизованный банк будет исключаться из системы страхования только после исполнения обязательств перед всеми вкладчиками. Аксаков предупредил, что новые вклады и счета юрлиц, открытые после трансформации банка в НКО, не будут покрываться страховой защитой, поскольку НКО не входят в систему страхования.