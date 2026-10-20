Госдума приняла в первом чтении проект о расширении системы страхования вкладов
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о включении в систему страхования вкладов в тех банках, у которых есть право привлекать только средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Автор проекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что деньги вкладчиков благодаря изменениям в законодательстве будут защищены даже в случае реорганизации банка. Его слова «Ведомостям» передал представитель депутата.
«Законопроект повысит устойчивость и прозрачность банковской системы, оптимизирует процедуру ликвидации проблемных банков и увеличит процент удовлетворения требований вкладчиков без дополнительных расходов бюджета», – подчеркнул Аксаков.
По его словам, поправки обеспечат страховую защиту для вложений малого и среднего бизнеса и ИП во всех банках. Они также дадут понятный и предсказуемый режим страхования денег в случае смены статуса банка на небанковскую кредитную организацию (НКО) или микрофинансовую компанию (МФК), подчеркнул депутат.
Вклады останутся застрахованными до их закрытия, но не более пяти лет, а счета – на срок до шести месяцев. Реорганизованный банк будет исключаться из системы страхования только после исполнения обязательств перед всеми вкладчиками. Аксаков предупредил, что новые вклады и счета юрлиц, открытые после трансформации банка в НКО, не будут покрываться страховой защитой, поскольку НКО не входят в систему страхования.
Кроме того, Банк России сможет запрещать банкам с непрозрачной структурой привлекать средства клиентов. Если по прошествии трех месяцев банк не исправится, то будет платить в Фонд страхования вкладов повышенные взносы.
Поправки также унифицируют процедуру банкротства кредитных организаций. На Агентство по страхованию вкладов будут возложены функции единого ликвидатора банков. Дополнительно при банкротстве банка у вкладчиков появится возможность получить страховое возмещение без визита в агентство – по СБП.
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 24 июня. Он вносит поправки в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке РФ», «О страховании вкладов в банках РФ» и «О несостоятельности (банкротстве)».