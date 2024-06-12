Что значит заявление Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

Что значит заявление Пашиняна о выходе Армении из ОДКБОн не уточнил сроков, членство страны в организации уже заморожено с февраля
Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ; помимо этой страны входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан). Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян 12 июня заявил во время правительственного часа в армянском национальном собрании (парламенте).
«Выйдем. Мы решим, когда», – сказал Пашинян, не уточнив точных сроков (цитата по News.am). По его словам, сейчас Ереван «на пути к настоящей Армении, на пути к суверенному, мирному, разграниченному государству».
«А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся», – заявил премьер-министр Армении.
В своем выступлении в парламенте он также обвинил бывшие власти страны во вступлении в ОДКБ, в вере в то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем, а также в том, что теперь, по словам премьера, существование Армении находится под угрозой. «Виноваты те, кто сформировал альянс-пузырь, члены которого, как оказалось, выполняют свои договорные обязательства, но планируют войну против нас [вместе] с Азербайджаном», – сказал Пашинян.
Ранее, в конце мая, армянский премьер заявил, что «две страны» ОДКБ помогали Азербайджану во время Второй карабахской войны 2020 г., но не назвал, какие это были государства. В начале мая Пашинян заявил, что Ереван прекратит финансирование оборонной организации.
Еще в конце февраля 2024 г. Пашинян в интервью французскому телеканалу France 24 заявил о «фактической заморозке» членства Армении в ОДКБ. По его словам, ни договор, ни организация не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану. Претензии к организации армянский лидер и ряд политиков страны неоднократно высказывали после поражения во Второй карабахской войне в ноябре 2020 г., окончившейся трехсторонним соглашением по урегулированию конфликта, а с января 2024 г. – упразднением непризнанной Нагорно-Карабахской республики вследствие военной операции Азербайджана в регионе и исхода почти всего армянского населения из региона.
Параллельно с заявлением Пашиняна азербайджанское минобороны заявило о завершении вывода находившихся в Карабахе с ноября 2020 г. российских миротворцев. Вывод контингента начался в середине апреля.
Кроме того, упреки к ОДКБ Ереван озвучивал в связи с идущим с 2021 г. вооруженным конфликтом на недемаркированной с советских времен армяно-азербайджанской границе. Но в марте 2024 г. Пашинян допустил начало делимитации границы, в результате которой к Азербайджану должны перейти территории четырех приграничных сел. А в середине апреля 2024 г. армянские власти начали работы по демаркации границы, о чем официально сообщило МВД республики. Это спровоцировало продолжающиеся протесты жителей пограничной Тавушской области и противников передачи сел по всей Армении. Одна из таких акций движения «Тавуш во имя Родины», начатых 10 июня, проходила 12 июня во время выступления Пашиняна в парламенте, где он анонсировал выход из ОДКБ. Протестующие установили рядом с парламентом на проспекте Баграмяна в Ереване картонный «погранстолб» с надписью «Демаркация» и «Делимитация», прикрыв его ветвями деревьев.
Армения не станет форсировать выход страны из ОДКБ, это заявление в большей мере направлено в сторону западных элит, считает политолог, специалист по Кавказу Артур Атаев. Перед этим, отмечает эксперт, Ереван хотел бы выстроить более тесные отношения с Францией и США, которых армянские власти недавно объявили своими стратегическими партнерами. «Ранее республика придерживалась многовекторной внешнеполитической доктрины. Теперь страна стремительно дрейфует в сторону одновекторности. Но этот тренд должен устояться. Пашинян хотел бы видеть Вашингтон более проармянским. Другое дело, что ни американцам, ни французам сейчас не до Кавказа», – объяснил эксперт.
Выгоды Армении в движения от России к Западу призрачны, учитывая то, что Москва и другие члены ОДКБ делают для Еревана все возможное, полагает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев. По мнению эксперта, в случае выхода Еревана из организации российская военная база в Гюмри также может быть выведена. «Хотя база находится на территории кавказской республики в рамках двустороннего российско-армянского договора, ее судьба будет предрешена. Пашинян полагает, что новой гарантией безопасности Армении может стать ее дружба с Евросоюзом», – сказал эксперт.
При этом, по мнению Атаева, 102-я военная база и после вероятного выхода Армении из ОДКБ все равно продолжит функционировать. Ереван по сей день не делимитировал и не демаркировал границы с Азербайджаном, а также не нормализовал отношения с ним. В этих условиях, отмечает эксперт, присутствие российских военных в регионе оказывает стабилизирующий эффект.