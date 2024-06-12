Что значит заявление Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

Кроме того, упреки к ОДКБ Ереван озвучивал в связи с идущим с 2021 г. вооруженным конфликтом на недемаркированной с советских времен армяно-азербайджанской границе. Но в марте 2024 г. Пашинян допустил начало делимитации границы, в результате которой к Азербайджану должны перейти территории четырех приграничных сел. А в середине апреля 2024 г. армянские власти начали работы по демаркации границы, о чем официально сообщило МВД республики. Это спровоцировало продолжающиеся протесты жителей пограничной Тавушской области и противников передачи сел по всей Армении. Одна из таких акций движения «Тавуш во имя Родины», начатых 10 июня, проходила 12 июня во время выступления Пашиняна в парламенте, где он анонсировал выход из ОДКБ. Протестующие установили рядом с парламентом на проспекте Баграмяна в Ереване картонный «погранстолб» с надписью «Демаркация» и «Делимитация», прикрыв его ветвями деревьев.