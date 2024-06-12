МВД Армении сообщило о задержании 42 участников протестов против Пашиняна

Собравшиеся на акции протеста были задержаны за отказ выполнять требования сотрудников полиции, уточнили в ведомстве. В тот же день о задержаниях также сообщил лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян. По его данным, людей начали уводить на улице Прошяна, «где находятся правительственные дачи».