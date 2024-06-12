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МВД Армении сообщило о задержании 42 участников протестов против Пашиняна

Ведомости

В Ереване задержаны 42 участника митинга против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики. 

Собравшиеся на акции протеста были задержаны за отказ выполнять требования сотрудников полиции, уточнили в ведомстве. В тот же день о задержаниях также сообщил лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян. По его данным, людей начали уводить на улице Прошяна, «где находятся правительственные дачи».

Парламент Армении на этой неделе сообщил, что 17 июня рассмотрит проект послания об отставке правительства и «необходимости формирования» нового кабмина. 

В Ереване уже проходили акции против действующего премьера. 9 июня на митинге в центре армянской столице Галстанян заявил, что действующие власти Армении утратили свою легитимность и нарушили предвыборные обещания и план правительства.

Причиной прошедших протестов стали договоренности между Баку и Ереваном о делимитации северного участка армяно-азербайджанской границы в районе Тавушской области Армении. По его результатам четыре армянских села перешли под контроль азербайджанских пограничников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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