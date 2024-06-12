МВД Армении сообщило о задержании 42 участников протестов против Пашиняна
В Ереване задержаны 42 участника митинга против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.
Собравшиеся на акции протеста были задержаны за отказ выполнять требования сотрудников полиции, уточнили в ведомстве. В тот же день о задержаниях также сообщил лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян. По его данным, людей начали уводить на улице Прошяна, «где находятся правительственные дачи».
Парламент Армении на этой неделе сообщил, что 17 июня рассмотрит проект послания об отставке правительства и «необходимости формирования» нового кабмина.
В Ереване уже проходили акции против действующего премьера. 9 июня на митинге в центре армянской столице Галстанян заявил, что действующие власти Армении утратили свою легитимность и нарушили предвыборные обещания и план правительства.
Причиной прошедших протестов стали договоренности между Баку и Ереваном о делимитации северного участка армяно-азербайджанской границы в районе Тавушской области Армении. По его результатам четыре армянских села перешли под контроль азербайджанских пограничников.