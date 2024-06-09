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В Ереване началась новая акция протеста за отставку Пашиняна

Ведомости

На центральной площади Республики в Ереване стартовала очередная акция протеста против действующего премьер-министра Никола Пашиняна, передает News.am.

Лидером протеста выступает архиепископ Баграт Галстанян. 9 июня он обратился к международному сообществу на английском и русском языках, заявив, что действующие власти Армении утратили свою легитимность, нарушив свои предвыборные обещания и план правительства.

Сейчас к площади стянулись силовики. По сообщению издания, протестующие продолжают прибывать к площади для участия в демонстрации.

Причиной протестов стали договоренности между Баку и Ереваном о делимитации северного участка армяно-азербайджанской границы в районе Тавушской области Армении, в результате которых четыре армянских села 24 мая перешли под контроль азербайджанских пограничников. 

По версии Галстаняна, проведение делимитации границ возможно только после заключения мирного договора «в соответствии с армянским законодательством» и международными стандартами и при включении в документ проблемы возвращения армянских беженцев в Карабах, их прав и безопасности.

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин говорил «Ведомостям», что Пашинян, помня собственный опыт, не спешит вступать в коммуникацию с оппозицией. По словам эксперта, диалог означал бы «легитимизацию протеста, выведение его на институциональный уровень, придание лидерам оппозиции политической субъектности».

Притчин отмечал, что хотя Москва заинтересована в отставке Пашиняна за его антироссийскую риторику, Кремль все же пока игнорирует внутриполитическую ситуацию в Армении и занимает позицию нейтралитета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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