В Ереване началась новая акция протеста за отставку Пашиняна
На центральной площади Республики в Ереване стартовала очередная акция протеста против действующего премьер-министра Никола Пашиняна, передает News.am.
Лидером протеста выступает архиепископ Баграт Галстанян. 9 июня он обратился к международному сообществу на английском и русском языках, заявив, что действующие власти Армении утратили свою легитимность, нарушив свои предвыборные обещания и план правительства.
Сейчас к площади стянулись силовики. По сообщению издания, протестующие продолжают прибывать к площади для участия в демонстрации.
Причиной протестов стали договоренности между Баку и Ереваном о делимитации северного участка армяно-азербайджанской границы в районе Тавушской области Армении, в результате которых четыре армянских села 24 мая перешли под контроль азербайджанских пограничников.
По версии Галстаняна, проведение делимитации границ возможно только после заключения мирного договора «в соответствии с армянским законодательством» и международными стандартами и при включении в документ проблемы возвращения армянских беженцев в Карабах, их прав и безопасности.
Научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин говорил «Ведомостям», что Пашинян, помня собственный опыт, не спешит вступать в коммуникацию с оппозицией. По словам эксперта, диалог означал бы «легитимизацию протеста, выведение его на институциональный уровень, придание лидерам оппозиции политической субъектности».
Притчин отмечал, что хотя Москва заинтересована в отставке Пашиняна за его антироссийскую риторику, Кремль все же пока игнорирует внутриполитическую ситуацию в Армении и занимает позицию нейтралитета.