Приведут ли протесты в Армении к свержению Никола Пашиняна

Приведут ли протесты в Армении к свержению Никола ПашинянаАнтиправительственные акции продолжаются больше месяца
В Ереване протесты с требованием отставки всего правительства становятся все более масштабными. С 27 мая сторонники движения «Тавуш во имя родины» во главе с архиепископом Багратом Галстаняном блокировали столичные трассы, ведущие в Аштарак, Армавир и Гюмри. Накануне, 26 мая, активисты движения на митинге провозгласили лидера протестов Галстаняна в качестве кандидата в премьер-министры, пишет портал Armenia Today.
Всего, по данным News.am, оппозиция в Ереване перекрыла 28 проспектов, улиц и шоссе. Для разгона демонстрантов и разблокирования коммуникаций полиция применила слезоточивый газ. Уже задержано 273 протестующих, среди которых оказались депутаты парламента Ашот Симонян и Артур Саркисян, а также сын экс-генсека ОДКБ и бывшего начальника генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова Игорь Хачатуров.
Причиной протестов стали договоренности между Баку и Ереваном о делимитации северного участка армяно-азербайджанской границы в районе Тавушской области Армении, в результате которых четыре армянских села 24 мая перешли под контроль азербайджанских пограничников. Галстанян заявляет, что проведение делимитации границ возможно только после заключения мирного договора «в соответствии с армянским законодательством» и международными стандартами и при включении в документ проблемы возвращения армянских беженцев в Карабах, их прав и безопасности.
Что же касается плана действий в случае прихода к власти, он обещает сформировать переходное правительство «примирения», которое объединит всех способных профессионалов. Правительство в Армении формирует победившая на парламентских выборах партия (по итогам досрочных выборов 2021 г. партия Пашиняна, носившая тогда название «Гражданский договор», набрала 78 из 107 мест). Следующие выборы запланированы на 2026 г.
Сам Пашинян, бывший на тот момент журналистом и политическим активистом, пришел к власти в 2018 г. после серии митингов против прежних властей, закончившихся отставкой премьера Сержа Саргсяна. В том же году после короткого переходного периода его партия «Мой шаг» получила большинство в парламенте.
Помня собственный опыт, Пашинян не спешит вступать в коммуникацию с оппозицией, отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Диалог означал бы легитимизацию протеста, выведение его на институциональный уровень, придание лидерам оппозиции политической субъектности», – добавил эксперт. Кроме того, в отличие от протестов предыдущих лет (после окончания второй карабахской войны в 2020 г.) теперь Пашинян использует силовой метод борьбы с оппозицией, замечает Притчин.
Хотя к Пашиняну накопились серьезные претензии со стороны армянского общества, у оппозиции нет позитивной повестки, чтобы составить ему существенную конкуренцию. И хотя Москва, вероятно, заинтересована в уходе Пашиняна, учитывая его антироссийскую риторику, Кремль пока игнорирует внутриполитическую ситуацию в Армении и занимает позицию нейтралитета, говорит Притчин.
При этом отстранение Пашиняна от власти не отвечает интересам Баку, сказал доктор исторических наук, эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов. По его мнению, азербайджанская сторона выстроила прагматические контакты с нынешними армянскими властями, а армяно-азербайджанские отношения переходят если не к добрососедству, то к взаимному уважению.
«Очевидно, Галстанян скорее креатура экс-президента Роберта Кочаряна. Тем не менее даже в случае возвращения к власти старых элит Армения не будет более представлять угрозу Азербайджану, как в 90-х. Но конфликтность в регионе может возрасти», – заключил Ниязов.