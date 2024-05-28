Приведут ли протесты в Армении к свержению Никола Пашиняна

Причиной протестов стали договоренности между Баку и Ереваном о делимитации северного участка армяно-азербайджанской границы в районе Тавушской области Армении, в результате которых четыре армянских села 24 мая перешли под контроль азербайджанских пограничников. Галстанян заявляет, что проведение делимитации границ возможно только после заключения мирного договора «в соответствии с армянским законодательством» и международными стандартами и при включении в документ проблемы возвращения армянских беженцев в Карабах, их прав и безопасности.