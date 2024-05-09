Как главы государств отметили 10-летие Евразийского экономического союза

Как главы государств отметили 10-летие Евразийского экономического союзаНа юбилейном саммите в Москве председательствовала Армения
В Кремле прошло заседание высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которое состоялось 29 мая 2014 г. в Астане. Саммит сначала проходил в узком, а затем в расширенном составе. Председательствует на саммите в 2024 г. Армения. В саммите принимали участие лидеры глав-государств ЕАЭС: президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров.
Узкий формат
В узком формате со стороны России кроме президента Владимира Путина участвовали помощник президента Юрий Ушаков и и.о. вице-премьера Алексей Оверчук. Мероприятие открывал Путин, который напомнил о договоренностях провести юбилейный саммит в Москве. По его словам, на основе договора о ЕАЭС выстраивается весь процесс евразийской интеграции. Среди ключевых задач договора – создание в рамках ЕАЭС единого рынка со свободным движением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, отметил Путин. Кроме того в нем закреплены «основополагающие принципы интеграционного взаимодействия – равноправие, взаимная выгода, уважение и учет интересов друг друга», сказал президент России.
Путин отметил, что десять лет совокупный ВВП стран союза вырос с $1,6 трлн до $2,5 трлн, а товарооборот с третьими странами увеличился на 60% – с $579 млрд до $923 млрд. По словам Путина, объем взаимной торговли увеличился в два раза. Более 90% расчетов производится в национальных валютах. Россия «высоко ценит взаимовыгодные многоплановые связи с партнерами по ЕАЭС» и стремится к дальнейшей работе по укреплению интеграционного объединения, сказал президент.
После этого Путин передал слово Пашиняну, который поприветствовал участников, и предложил дальше продолжить работу уже без представителей прессы.
Расширенный формат
После завершения саммита в узком составе и церемонии фотографирования глав-государств участников ЕАЭС началось заседание уже в расширенном составе. К главам государств присоединились и лидеры стран-наблюдателей ЕАЭС – президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Кубы Мигель Диас-Канель. В российскую же делегацию вошли также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и.о. министра экономического развития Максим Решетников, и.о. министра энергетики Николай Шульгинов, ФАС Максим Шаскольский, замминистра иностранных дел Александр Панкин, замминистра финансов Алексей Сазанов, и врио руководителя ФТС Руслан Давыдов.
Первым на заседании выступил президент России, который проинформировал, что на саммите в узком составе «обменялись мнениями по актуальным темам деятельности нашего объединения, приняли решения, касающиеся дальнейшего углубления интеграционного сотрудничества». Дальше Путин снова говорил о важности подписания договора о создании ЕАЭС, который позволил ликвидировать торговые и административные барьеры, а это обеспечило высокую степень свободы перемещения товаров.
«Евразийский союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с проводимой некоторыми странами политикой санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли», – заявил Путин, добавив, что ЕАЭС постоянно ведет «донастройку механизмов», чтобы адаптироваться к изменениям в глобальной экономике. Далее президент говорил об укреплении технологического суверенитета, вопросах продовольственной безопасности и расширении партнерства в сфере транспорта и логистики. «В активную фазу вошла работа по проекту крупнейшего международного коридора «Север – Юг», который обеспечит прямой выход продукции наших стран к портам на побережье Персидского залива и Индийского океана», – сказал Путин. По его словам, одним из приоритетов является цифровизация, причем он подчеркнул, что сделать бизнес-процессы удобнее позволило бы взаимное признание в странах ЕАЭС электронных подписей.
Затем слово взял председательствующий на заседании Пашинян. Он заявил, что нормативная база ЕАЭС продолжает формироваться и процесс далек от завершения: «Важно, что она формируется в рамках экономической логики. Только на основе уважительного отношения к интересам стран-партнёров и поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена, мы сможем сохранить эффективность функционирования ЕАЭС». По его мнению, усилия надо сосредоточить для учёта национальных приоритетов социально-экономического развития.
Пашинян подчеркнул, что «существенно затянулся процесс формирования общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов». «Армянская сторона с пониманием относится к возможному пересмотру сроков реализации невыполненных мероприятий, однако считает, что данный процесс не может длиться бесконечно и должен быть реализован в разумные сроки», – заявил он. Пашинян подчеркнул, что Армения выступает за соблюдение принципов, заложенных в основу договора о ЕАЭС и «выражает готовность к активному взаимодействию со всеми государствами-членами в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества».
Лукашенко сказал, что несмотря на принятые в рамках ЕАЭС в 2023 г. решения о финансовой поддержке промышленной кооперации «серьёзной активности бизнеса пока не наблюдается». «При этом хотелось бы ещё раз отметить, что работа в условиях санкционного давления требует незамедлительных решений, быстрых решений», – заявил он, добавив, что некоторая нерасторопность отражается на финансовых результатах работы предприятий в странах ЕАЭС и ведёт к ужесточению конкуренции со стороны третьих стран. Также Лукашенко подчеркнул необходимость доступа к госзакупкам между странами ЕАЭС, пока же, по его мнению, «в данной сфере всё ещё сохраняется национальный протекционизм». «То есть защищаем каждый свой рынок от своих партнёров», – отметил президент Белоруссии. Он, как и Путин, сказал, что нужно признавать электронную цифровую подпись, которая бы действовала на пространстве ЕАЭС.
Токаев рассказал, что дал ЕАЭС для Казахстана за эти годы. По его словам, торговый оборот Казахстана со странами ЕАЭС за десять лет вырос в 1,7 раза и составляет сейчас $28,5 млрд, экспорт вырос в два раза. Сотрудничество в рамках ЕАЭС способствует развитию экономики Казахстана, в 2023 г. рост ВВП составил 5,1%, сказал Токаев. Он отметил необходимость безбарьерного внутреннего рынка и устранения «практики применения скрытых ограничений» при движении товаров на территории ЕАЭС. Также, по мнению Токаева, нужно создавать условиях для более активного выхода продукции ЕАЭС на зарубежные рынки и обеспечивать беспрепятственный транзит товаров в третьи страны.
А Жапаров отметил рост ВВП Киргизии за прошлый год – на 6,2%. «С момента вступления в союз и по 2023 г. внешнеторговый оборот Киргизской республики вырос с $5,6 млрд до $15,7 млрд, увеличившись в 2,8 раза. При этом объемы экспорта выросли в 2,2 раза, а импорт увеличился в 2,9 раза», – сказал он. По его словам, на фоне «серьезных отклонений функционирования глобальной торговой системы происходит смещение экономической активности с Запада на Восток, с Севера на Юг». С учетом всего этого, по его мнению, сейчас необходимо выстраивать финансовую, логистическую и товаропроводящую инфраструктуру. «Еще одним из ограничивающих факторов в развитии взаимной и внешней торговли ЕАЭС стали все чаще проявляющиеся сложности в осуществлении расчетов, возникающие вследствие оказания давления извне на финансовые системы наших стран», – сказал Жапаров. Поэтому нужно работать над укреплением финансовой инфраструктуры, подчеркнул, он.
Также на заседании выступили главы стран-наблюдателей – Узбекистана и Кубы. А по окончании заседания был подписан ряд документов, в том числе решение о начале переговоров о заключении временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией. После заседания главы государств посетили обед, который давал президент России.
В чем смысл
В условиях пандемии и санкций, в которых ЕАЭС развивался, союз достиг многого, считает завсектором Беларуси, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. «Из намеченных к созданию четырех общих крупных рынков – товаров, услуг, рабочей силы и финансов – пока не удалось создать финансовый рынок, подразумевающий соответствующий валютный или финансовый союз, а также общую платежную систему и эмиссионный центр, но работа продолжается», – отмечает она. Не созданы пока до сих пор рынки ряда ключевых для экономик союза товаров – например, нефти и газа, уточняет эксперт.
Общими причинами «пробуксовки» ряда направлений интеграции Кузьмина называет неравенство экономик, составляющих ЕАЭС. Причиной отсутствия общего рынка нефти и газа у стран ЕАЭС Кузьмина называет то, что у большинства стран ЕАЭС, как у России и Казахстана сейчас или у России и Белоруссии до 2020 г., имеются свои жесткие контракты на поставки энергоресурсов. «Те рынки стран ЕАЭС, которые завязаны на внешних покупателей энергоресурсов, остаются со своими жесткими контрактами», – объясняет Кузьмина.
Благодаря совпадению интересов стран ЕАЭС быстро произошло снятие барьеров в торговле за исключением некоторых спорных вопросов, отмечает Кузьмина. «Сейчас препятствиями остались в основном нетарифные ограничения, которые во многих странах ЕАЭС вводятся правительствами. А это делает нормы союза ниже по рангу, чем национальные. Кроме того, где-то речь идет о непрозрачности торговли, как, например, в случае споров между Казахстаном и Киргизией – в области продовольствия. Но разрешение этих спорных моментов постепенно идет», – говорит эксперт.
Одним из поводов для гордости союза является относительно быстрое создание общего рынка услуг и рынка рабочей силы с основными двумя направлениями ее приема – Россией и Казахстаном, считает Кузьмина. «Все страны союза хотели свободного движения рабочей силы. Основные вопросы в целом решены, в частности, по пенсиям, выплачиваемым работодателями, общий реестр рабочих мест», – говорит Кузьмина. Ожидаются решения в отношении признании дипломов, и здесь основным тормозом является то, что нет наднациональной гуманитарно-образовательной составляющей, полагает она.
Важной задачей в рамках ЕАЭС было сохранение или воссоздание имевшегося ранее промышленного потенциала для отхода от ресурсной модели, напоминает эксперт. По ее словам, данный вопрос сейчас решается: для этого есть полтора десятка технологических платформ в рамках союза, есть соглашения о программе промышленной политики ЕАЭС, в которой определены интересы многих стран как на их внутренних, так и внешних рынках, и, наконец, соглашение 2018 г. с Китаем о непреференциальной торговле и сотрудничестве в этой сфере.
«Одним из знаковых промежуточных итогов существования ЕАЭС можно назвать то, что для всех оставляющих его стран крупнейшим рынком сбыта неэнергетических товаров является Россия, а не Китай или Евросоюз», – заключила Кузьмина.