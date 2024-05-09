Как главы государств отметили 10-летие Евразийского экономического союза

Лукашенко сказал, что несмотря на принятые в рамках ЕАЭС в 2023 г. решения о финансовой поддержке промышленной кооперации «серьёзной активности бизнеса пока не наблюдается». «При этом хотелось бы ещё раз отметить, что работа в условиях санкционного давления требует незамедлительных решений, быстрых решений», – заявил он, добавив, что некоторая нерасторопность отражается на финансовых результатах работы предприятий в странах ЕАЭС и ведёт к ужесточению конкуренции со стороны третьих стран. Также Лукашенко подчеркнул необходимость доступа к госзакупкам между странами ЕАЭС, пока же, по его мнению, «в данной сфере всё ещё сохраняется национальный протекционизм». «То есть защищаем каждый свой рынок от своих партнёров», – отметил президент Белоруссии. Он, как и Путин, сказал, что нужно признавать электронную цифровую подпись, которая бы действовала на пространстве ЕАЭС.