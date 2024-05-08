Что Владимир Путин говорил коллегам по ЕАЭС

Саммит начался с узкого формата. Открыл его президент России Владимир Путин, который сказал, что заранее были договоренности, что юбилейный саммит пройдет в Москве. По его словам, на основе договора о ЕАЭС выстраивается весь процесс евразийской интеграции. Среди ключевых задач договора – создание в рамках ЕАЭС единого рынка со свободным движением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, отметил Путин. Кроме того, в нем закреплены «основополагающие принципы интеграционного взаимодействия – равноправие, взаимная выгода, уважение и учет интересов друг друга», сказал президент России.