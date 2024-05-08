Что Владимир Путин говорил коллегам по ЕАЭС

Что Владимир Путин говорил коллегам по ЕАЭСВ Кремле проходит юбилейное заседание высшего Евразийского экономического совета
В Кремле проходит заседание высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которое состояло 29 мая 2014 г. в Астане.
Саммит начался с узкого формата. Открыл его президент России Владимир Путин, который сказал, что заранее были договоренности, что юбилейный саммит пройдет в Москве. По его словам, на основе договора о ЕАЭС выстраивается весь процесс евразийской интеграции. Среди ключевых задач договора – создание в рамках ЕАЭС единого рынка со свободным движением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, отметил Путин. Кроме того, в нем закреплены «основополагающие принципы интеграционного взаимодействия – равноправие, взаимная выгода, уважение и учет интересов друг друга», сказал президент России.
Путин сказал, что за 10 лет ЕАЭС утвердился в качестве «самостоятельного центра формирующегося многополярного мира». По его словам, деятельность ЕАЭС способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей, что «приносит реальную выгоду каждому участнику нашего объединения». По его словам, это позволяет обеспечивать «стабильное, устойчивое экономическое развитие, как государств-пятерки, так и евразийского региона в целом».
Путин отметил, что за десять лет совокупный ВВП стран союза вырос с $1,6 трлн до $2,5 трлн, а товарооборот с третьими странами увеличился на 60% – с $579 млрд до $923 млрд. По словам Путина, объем взаимной торговли увеличился в два раза. Более 90% расчетов производится в национальных валютах, отметил Путин. Россия «высоко ценит взаимовыгодные многоплановые связи с партнерами по ЕАЭС» и стремится к дальнейшей работе по укреплению интеграционного объединения, сказал президент.
После этого он передал слово премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который поприветствовал участников. Затем заседание закрыли для представителей прессы.
Заседание высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством Пашиняна. Кроме Пашиняна и Владимира Путина в заседании принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров. Также в заседание приняли участие главы государств-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкаа Мирзиеев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Заседание должно пройти сначала в узком, а затем в расширенном составе. Ожидается подписание ряда документов. После этого президент России даст обед для гостей. А затем планируются двусторонние переговоры Владимира Путина и Никола Пашиняна.