Путин направил зарубежным лидерам поздравления с 79-й годовщиной Победы
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В поздравлении президент рассказал о глубокой благодарности и уважении к тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу.
«Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», – отметил Путин.
Президент РФ напомнил об узах братской дружбы, закалённых в годы войны, и выразил уверенность, что они будут оставаться надежной основой для развития отношений между странами и народами.
Лидеры зарубежных стран будут присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 мая. Торжественное мероприятие посетят президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также специально приглашены на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. На параде будут руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и др. Также приглашения получили главы дипломатических представительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств.