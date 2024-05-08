Путин направил зарубежным лидерам поздравления с 79-й годовщиной Победы

Лидеры зарубежных стран будут присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 мая. Торжественное мероприятие посетят президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также специально приглашены на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. На параде будут руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и др. Также приглашения получили главы дипломатических представительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств.