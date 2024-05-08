Путин на встрече с Пашиняном указал на рост товарооборота между Россией и Арменией

«Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже весьма успешно. Мы всегда, прежде всего, обращаем внимание на экономическое сотрудничество. За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину, причем в значительной степени это связано с увеличением импорта; если от вас – экспорта армянского в нашу сторону», – сказал Путин.