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Путин на встрече с Пашиняном указал на рост товарооборота между Россией и Арменией

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер отметил «весьма успешное» развитие двусторонних отношений и товарооборота.

«Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже весьма успешно. Мы всегда, прежде всего, обращаем внимание на экономическое сотрудничество. За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину, причем в значительной степени это связано с увеличением импорта; если от вас – экспорта армянского в нашу сторону», – сказал Путин.

Российский президент добавил, что товарооборот превысил $7 млрд. По его словам, такого объема «в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было». Путин также указал, что с 2015 г. товарооборот Армении со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличится в 14 раз.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее указывал, что за последнее время между Арменией и Россией накопились «проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами».

8 мая в Москве состоялось юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством Армении. Оно приурочено к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС, который был утвержден в Астане 29 мая 2014 г. 

На встрече, помимо Пашиняна и Путина, присутствовали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров. В саммите приняли участие и главы государств-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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