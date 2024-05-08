Путин на встрече с Пашиняном указал на рост товарооборота между Россией и Арменией
Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер отметил «весьма успешное» развитие двусторонних отношений и товарооборота.
«Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже весьма успешно. Мы всегда, прежде всего, обращаем внимание на экономическое сотрудничество. За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину, причем в значительной степени это связано с увеличением импорта; если от вас – экспорта армянского в нашу сторону», – сказал Путин.
Российский президент добавил, что товарооборот превысил $7 млрд. По его словам, такого объема «в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было». Путин также указал, что с 2015 г. товарооборот Армении со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличится в 14 раз.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее указывал, что за последнее время между Арменией и Россией накопились «проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами».
8 мая в Москве состоялось юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством Армении. Оно приурочено к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС, который был утвержден в Астане 29 мая 2014 г.
На встрече, помимо Пашиняна и Путина, присутствовали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров. В саммите приняли участие и главы государств-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.