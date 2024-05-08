Песков прокомментировал возможность приостановки участия Армении в ЕАЭС
Интеграционный процесс весьма успешен и обеспечивает опережающее развитие странам-участницам ЕАЭС, в том числе и Армении, поэтому в ее интересах продолжать развивать союз. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Страны-участницы это знают и, наверняка, в темпах роста ВВП стран, ежегодных, доля вот этого интеграционного процесса весьма и весьма заметна. Поэтому это в интересах всех стран участниц продолжать развивать ЕАЭС», – заявил он.
Президент Владимир Путин проведет 8 мая в Кремле двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Она пройдет после заседания Высшего Евразийского экономического совета. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 г. председательствует Армения. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Ушаков сказал, что за последнее время между Арменией и Россией накопились «проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами». В апреле Пашинян заявлял, что отношения России и Армении «переживают не лучшие времена», это отражается в сокращении контактов между странами на различных уровнях. Ушаков также отметил, что в адрес ОДКБ озвучивается критика. Армения де-факто заморозила свое участие в договоре, хотя полностью не отказалась от участия в организации. При этом Армения не участвует в учениях и намерена воздержаться от финансирования ОДКБ.