Песков прокомментировал возможность приостановки участия Армении в ЕАЭС

Ушаков сказал, что за последнее время между Арменией и Россией накопились «проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами». В апреле Пашинян заявлял, что отношения России и Армении «переживают не лучшие времена», это отражается в сокращении контактов между странами на различных уровнях. Ушаков также отметил, что в адрес ОДКБ озвучивается критика. Армения де-факто заморозила свое участие в договоре, хотя полностью не отказалась от участия в организации. При этом Армения не участвует в учениях и намерена воздержаться от финансирования ОДКБ.