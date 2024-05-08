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Песков прокомментировал возможность приостановки участия Армении в ЕАЭС

Ведомости

Интеграционный процесс весьма успешен и обеспечивает опережающее развитие странам-участницам ЕАЭС, в том числе и Армении, поэтому в ее интересах продолжать развивать союз. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Страны-участницы это знают и, наверняка, в темпах роста ВВП стран, ежегодных, доля вот этого интеграционного процесса весьма и весьма заметна. Поэтому это в интересах всех стран участниц продолжать развивать ЕАЭС», – заявил он.

Президент Владимир Путин проведет 8 мая в Кремле двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Она пройдет после заседания Высшего Евразийского экономического совета. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 г. председательствует Армения. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Ушаков сказал, что за последнее время между Арменией и Россией накопились «проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами». В апреле Пашинян заявлял, что отношения России и Армении «переживают не лучшие времена», это отражается в сокращении контактов между странами на различных уровнях. Ушаков также отметил, что в адрес ОДКБ озвучивается критика. Армения де-факто заморозила свое участие в договоре, хотя полностью не отказалась от участия в организации. При этом Армения не участвует в учениях и намерена воздержаться от финансирования ОДКБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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