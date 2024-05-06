Владимир Путин проведет 8 мая встречу с премьером Армении Николом Пашиняном

Ушаков сказал, что за последнее время между Арменией и Россией накопились «проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами». «Сам Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена. В последнее время заметно сократились контакты между нашими странами на различных уровнях. Критика раздается и в адрес России, и в адрес ОДКБ. Что касается ОДКБ, то Армения де-факто заморозила свое участие. Хотя пока не отказывается от полного участия в этой организации. Но не участвует в учениях и собирается воздерживаться от финансирования ОДКБ», – сказал Ушаков.