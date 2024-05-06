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Владимир Путин проведет 8 мая встречу с премьером Армении Николом Пашиняном

Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков
Елена Мухаметшина
Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент Владимир Путин проведет 8 мая в Кремле двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Она пройдет после заседания Высшего Евразийского экономического совета. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 г. председательствует Армения. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

«Двусторонний контакт будет весьма содержательным, потому что много вопросов накопилось для обсуждения», – сказал Ушаков. В январе Армения опубликовала приоритеты председательства в ЕАЭС, и эти приоритеты совпадают с теми, что выдвигала Россия в 2023 г., когда она председательствовала в союзе.

Ушаков сказал, что за последнее время между Арменией и Россией накопились «проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами». «Сам Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена. В последнее время заметно сократились контакты между нашими странами на различных уровнях. Критика раздается и в адрес России, и в адрес ОДКБ. Что касается ОДКБ, то Армения де-факто заморозила свое участие. Хотя пока не отказывается от полного участия в этой организации. Но не участвует в учениях и собирается воздерживаться от финансирования ОДКБ», – сказал Ушаков.

Армения развивает диалог с Западом, в том числе рассматриваются различные варианты присоединения к Евросоюзу, напомнил Ушаков.

«Очень много вопросов накопилось, которые требует обсуждения именно между лидерами. Они виделись уже давно. Последний личный контакт состоялся в декабре 2023 г. в Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета. После этого практически лидеры не общались», – сказал помощник президента. Он подчеркнул, что Россия придает очень важное значение этой двусторонней встрече: «Как мне представляется, она поможет расставить многие точки над i».

Ушаков заявил, что Армения является одним из основных «выгодоприобретателей» от экономической интеграции в рамках ЕАЭС: «Большую отдачу приносят и отлаженные торгово-экономические связи с Россией». По его мнению, во многом благодаря этому второй год Армения находится в числе мировых лидеров по темпам экономического роста: в 2022 г. – 12,6%, в 2023 г. – 8,7%. Оба раза Армения оказывалась на четвертом месте в мире.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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