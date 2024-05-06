Минимум три иностранных лидера могут приехать в Россию 8–9 мая

Минимум три иностранных лидера могут приехать в Россию 8–9 маяОкончательный список гостей может быть шире, его объявят 6 мая
В решающую стадию вошла подготовка к параду в честь Дня Победы. Накануне прошла его генеральная репетиция в Москве и других городах России. Уже 9 мая в параде на Красной площади примет участие более 9000 человек и 75 единиц военной техники. Событие, хотя оно и не приурочено к юбилейной дате (80-я годовщина Победы в 2025 г.), пройдет спустя два дня после инаугурации президента России и на следующий день после того, как в Москве состоится 10-й саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Представитель МИД России вопрос о списке приглашенных на парад Победы гостей переадресовал в Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что Кремль 6 мая «даст всю информацию по зарубежным гостям».
При этом сведения о приезде некоторых из российских партнеров уже появились в СМИ. Официально подтверждено три визита в Россию на 8–9 мая. О возможном визите четырех иностранных лидеров сообщили источники госагентств на условиях анонимности.
Среди тех, чей приезд подтвержден ТАСС в соответствующих посольствах, – президенты Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Лаоса Тхонглун Сисулит. Дипломатический источник ТАСС говорит и об ожидании приезда в Москву президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.
Помимо этого планируется участие в торжествах президентов Таджикистана Эмомали Рахмона (об этом сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник) и Казахстана Касым-Жомарта Токаева (об этом посол республики сообщил ТАСС). Последний может остаться на мероприятие в Москве с 8 мая, когда состоится саммит ЕАЭС (Таджикистан не участвует в объединении).
В администрации президента Киргизии Садыра Жапарова сообщили, что его визит в Москву тоже запланирован (страна – член ЕАЭС). Детали там не разглашали. Не исключен визит премьера Армении Никола Пашиняна и президента Белоруссии Александра Лукашенко, который точно будет участвовать в саммите ЕАЭС.
«8 мая у нас будут большие мероприятия, посвященные 10-летию ЕАЭС. И там уже будет принято решение, останется ли наш президент на мероприятие (парад Победы. – «Ведомости»), посвященное Дню Победы 9 мая», – говорил белорусский посол в России Дмитрий Крутой в марте.
«Ведомости» направили запросы пресс-секретарям лидеров Белоруссии и Армении.
В январе посол России в Ереване Сергей Копыркин говорил, что рассчитывает на участие армянского премьера в саммите ЕАЭС. «Армения председательствует в Евразийском экономическом совете <...> В мае планируется проведение юбилейного саммита Евразийского экономического союза в Москве, и, разумеется, российская сторона ожидает участия в нем и лидера страны – председателя, премьер-министра», – подчеркнул тогда российский посол.
В апреле армянская сторона заявила, что вопрос присутствия ее делегации на саммите ЕАЭС обсуждается. «Когда будет решение, об этом решении будет дополнительно сообщено», – сказал тогда Пашинян.
В 2023 г. парад Победы в Москве посетили семь из девяти руководителей стран СНГ. Это Токаев, Жапаров, Рахмон, Лукашенко, Пашинян и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Посетил парад и руководитель Туркмении (ассоциированный член СНГ) Сердар Бердымухамедов. От поездки воздержались президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Молдавии Майя Санду.
Возможное неучастие Армении в мероприятиях ЕАЭС и праздничных мероприятиях в этом году будет иметь символичный характер, уверен заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Армянский премьер сейчас занят встречей с населением в приграничной зоне. При этом очевидна динамика ухудшения двусторонних отношений Армении и России, что и вызывает сомнения в участии Еревана в саммите ЕАЭС в Москве. По словам эксперта, нельзя сказать, что ухудшение отношений приняло серьезный характер, но тенденция на это присутствует.
Но уже объявленное присутствие других иностранных лидеров демонстрирует отсутствие международной изоляции России, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. При этом Гвинея-Бисау надеется на расширение инвестиционной активности, а Лаос и так является самой пророссийской страной АСЕАН, резюмирует эксперт.
Есть различные способы показать иностранному лидеру свое отношение к нему и официальный визит, к которым можно отнести и прибытие в Россию на торжества в честь Дня Победы, – один из таких вариантов, говорит политолог Алексей Макаркин. Как и любой подобный визит, он будет считаться позитивным сигналом в отношениях. Таким образом, посещение праздничных мероприятий – символические шаги, при этом дающие сигналы о позитивном отношении иностранных лидеров к текущему российскому руководству.
В 2018 г., когда состоялась предыдущая инаугурация Владимира Путина, парад Победы в качестве почетных гостей посетили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич, которые после этого поучаствовали в акции «Бессмертный полк».
В подготовке материала участвовала Елена Мухаметшина