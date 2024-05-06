Минимум три иностранных лидера могут приехать в Россию 8–9 мая

В решающую стадию вошла подготовка к параду в честь Дня Победы. Накануне прошла его генеральная репетиция в Москве и других городах России. Уже 9 мая в параде на Красной площади примет участие более 9000 человек и 75 единиц военной техники. Событие, хотя оно и не приурочено к юбилейной дате (80-я годовщина Победы в 2025 г.), пройдет спустя два дня после инаугурации президента России и на следующий день после того, как в Москве состоится 10-й саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).