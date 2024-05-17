Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Правящяя партия Армении заверила, что Пашинян не уйдет в отставку

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается уходить в отставку, как того требует оппозиция, заявил на брифинге член правящей партии «Гражданский договор», глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян, пишет агентство Report.

По его словам, на парламентских выборах 2021 г. граждане Армении сформировали парламент, который назначил правительство. Сменить правительство Армении можно только легитимным путем в ходе парламентских выборов 2026 г.

13 мая «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Армении сообщило, что полиция задержала 171 участника протеста с требованием отставки Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном. Собеседник агентства отметил, что все задержанные были освобождены.

Участники протестов начали баррикадировать улицы Еревана в 8:00 (07:00 мск). Протестующие перекрывали улицы мусорными баками и скамейками.

До этого лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал к тотальным забастовкам, чтобы парализовать город утром 13 мая. По его мнению, после конкретных планов в отношении процесса вотума недоверия и кандидата в премьер-министры на протесты выйдет несколько сотен тысяч.

В конце апреля между Арменией и Азербайджаном начались работы по делимитации. Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. На фоне определения границы в Армении начались протесты. Местные жители не согласны с передачей сел Азербайджану.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных