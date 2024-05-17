Правящяя партия Армении заверила, что Пашинян не уйдет в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается уходить в отставку, как того требует оппозиция, заявил на брифинге член правящей партии «Гражданский договор», глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян, пишет агентство Report.
По его словам, на парламентских выборах 2021 г. граждане Армении сформировали парламент, который назначил правительство. Сменить правительство Армении можно только легитимным путем в ходе парламентских выборов 2026 г.
13 мая «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Армении сообщило, что полиция задержала 171 участника протеста с требованием отставки Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном. Собеседник агентства отметил, что все задержанные были освобождены.
Участники протестов начали баррикадировать улицы Еревана в 8:00 (07:00 мск). Протестующие перекрывали улицы мусорными баками и скамейками.
До этого лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал к тотальным забастовкам, чтобы парализовать город утром 13 мая. По его мнению, после конкретных планов в отношении процесса вотума недоверия и кандидата в премьер-министры на протесты выйдет несколько сотен тысяч.
В конце апреля между Арменией и Азербайджаном начались работы по делимитации. Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. На фоне определения границы в Армении начались протесты. Местные жители не согласны с передачей сел Азербайджану.