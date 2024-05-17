Правящяя партия Армении заверила, что Пашинян не уйдет в отставку

В конце апреля между Арменией и Азербайджаном начались работы по делимитации. Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. На фоне определения границы в Армении начались протесты. Местные жители не согласны с передачей сел Азербайджану.