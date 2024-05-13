В Армении задержали 150 протестующих, требующих отставки Пашиняна
В отделения полиции по состоянию на 11:00 (10:00 мск) были доставлены 150 протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом пишет News.am со ссылкой на правоохранителей.
Ранее пресс-секретарь министерства внутренних дел Нарек Саргсян сообщил изданию о задержании 88 человек. По его словам, их задержали за невыполнение законных требований представителей власти. В настоящее время в Ереване нет заблокированных улиц.
Участники протестов начали баррикадировать улицы Еревана в 8:00 (07:00 мск). Протестующие перекрывали улицы мусорными баками и скамейками.
Ранее лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал к тотальным забастовкам, чтобы парализовать город утром 13 мая.
«Я уверен, что когда наши планы станут конкретными в отношении процесса вотума недоверия и кандидата в премьер-министры, нас здесь будет несколько сотен тысяч», – уточнил Галстанян.
9 мая лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» потребовал отставки премьер-министра Армении на митинге в Ереване.
Архиепископ заявил, что в течение часа готов встретиться с Пашиняном и обсудить все условия его отставки.
В конце апреля между Арменией и Азербайджаном начались работы по делимитации. Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.
На фоне определения границы в Армении начались протесты. Местные жители не согласны с передачей сел Азербайджану.