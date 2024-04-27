К протестам в Армении присоединилась группа тавушских военных

News.am уточняет, что ранее в Киренце произошло столкновение между полицией и местными жителями, которые перекрыли дорогу. Чтобы освободить дорогу для машины без номерных знаков, люди в черных беретах начали применять силу к собравшимся, в том числе к женщинам. Один из жителей Киренца сообщил, что во время столкновения полиция применила светозвуковые гранаты, в результате чего несколько жителей получили легкие телесные повреждения. Пресс-секретарь министерства внутренних дел Нарек Саргсян позже сообщил, что полиция не применяла светозвуковых гранат или других специальных средств.