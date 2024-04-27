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К протестам в Армении присоединилась группа тавушских военных

Ведомости

Около 20 тавушских военных-контрактников присоединились к протестам жителей приграничных сел Армении, выступающих против делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщает News.am со ссылкой на движение «Тавуш за родину».

«Ребята были с нами с первого дня: мы служили вместе, прошли долгий путь, сегодня они доверяют мне и находятся рядом с народом», – цитирует издание полковника запаса Миграна Максудяна.

Министерство обороны Армении в ответ сообщило, что любая попытка вовлечь армянские вооруженные силы в политические процессы получит адекватную правовую оценку. Военная полиция минобороны предпринимает меры по установлению личностей «лиц в военной форме», присоединившихся к протестам в Кирьянце Тавушской области.

News.am уточняет, что ранее в Киренце произошло столкновение между полицией и местными жителями, которые перекрыли дорогу. Чтобы освободить дорогу для машины без номерных знаков, люди в черных беретах начали применять силу к собравшимся, в том числе к женщинам. Один из жителей Киренца сообщил, что во время столкновения полиция применила светозвуковые гранаты, в результате чего несколько жителей получили легкие телесные повреждения. Пресс-секретарь министерства внутренних дел Нарек Саргсян позже сообщил, что полиция не применяла светозвуковых гранат или других специальных средств.

23 апреля МВД Армении сообщило, что республика начинает вести работы по делимитации границ с Азербайджаном. 19 апреля МИД Армении рассказал, что Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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