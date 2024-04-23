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Армения начала работы по делимитации границы с Азербайджаном

Их проведение не связано с изменениями линии соприкосновения
София Векслер
Alexander / Flickr

Армения начинает вести работы по делимитации границ с Азербайджаном, сообщает МВД республики.

«На границе между Азербайджаном и Арменией экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности». – говорится в сообщении.

По данным Sputnik Армения, полиция перекрыла дорогу Баганис-Воскепар для проведения работ по разминированию и недопущению граждан к этим участкам в целях безопасности.

В пресс-службе МВД уточнили, что проведение работ не связано с изменениями линии соприкосновения, и слухи о передаче какой-либо части территории Армении Азербайджану не соответствуют действительности. После делимитации границы охрана приграничной линии будет передана пограничным войскам.

19 апреля МИД Армении сообщил, что Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.

Согласно заявлению, стороны должны до 15 мая подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».

20 апреля армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что пограничники России покинут Тавушскую область после делимитации границ Армении и Азербайджана. Он пояснил, что пограничники Армении и Азербайджана смогут самостоятельно охранять границу, сотрудничая друг с другом.

В середине марта Пашинян заявил, что война Армении и Азербайджана может произойти «в конце недели», если Ереван не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы с Баку. Он говорил, что в результате делимитации и демаркации существующая линия соприкосновения с азербайджанской армией станет признанной границей, а вместо военнослужащих там будут стоять пограничники.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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