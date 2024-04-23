Армения начала работы по делимитации границы с Азербайджаном

Армения начала работы по делимитации границы с АзербайджаномИх проведение не связано с изменениями линии соприкосновения
«На границе между Азербайджаном и Арменией экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности». – говорится в сообщении.
По данным Sputnik Армения, полиция перекрыла дорогу Баганис-Воскепар для проведения работ по разминированию и недопущению граждан к этим участкам в целях безопасности.
В пресс-службе МВД уточнили, что проведение работ не связано с изменениями линии соприкосновения, и слухи о передаче какой-либо части территории Армении Азербайджану не соответствуют действительности. После делимитации границы охрана приграничной линии будет передана пограничным войскам.
19 апреля МИД Армении сообщил, что Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.
Согласно заявлению, стороны должны до 15 мая подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».
20 апреля армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что пограничники России покинут Тавушскую область после делимитации границ Армении и Азербайджана. Он пояснил, что пограничники Армении и Азербайджана смогут самостоятельно охранять границу, сотрудничая друг с другом.
В середине марта Пашинян заявил, что война Армении и Азербайджана может произойти «в конце недели», если Ереван не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы с Баку. Он говорил, что в результате делимитации и демаркации существующая линия соприкосновения с азербайджанской армией станет признанной границей, а вместо военнослужащих там будут стоять пограничники.