Пашинян: пограничники РФ покинут Тавуш после делимитации границ с Азербайджаном
Пограничники России покинут Тавушскую область после делимитации границ Армении и Азербайджана, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает News.am.
«То, что происходит сейчас, – это существенное изменение ситуации, и оно должно оказать свое воздействие во всех направлениях. Это значит, что у нас нет линии фронта, у нас есть граница. Граница является знаком мира, и это будет означать, что пограничники Армении и Азербайджана смогут самостоятельно охранять границу, сотрудничая друг с другом», – сказал он.
Пашинян пояснил, что российские пограничные посты появились в Тавуше в связи с напряженной ситуацией на границе.
19 апреля МИД Армении сообщил, что Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.
Согласно заявлению, стороны должны до 15 мая подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».
В середине марта Пашинян заявил, что война Армении и Азербайджана может произойти «в конце недели», если Ереван не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы с Баку. Он говорил, что в результате делимитации и демаркации существующая линия соприкосновения с азербайджанской армией станет признанной границей, а вместо военнослужащих там будут стоять пограничники.