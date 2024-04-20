Пашинян: пограничники РФ покинут Тавуш после делимитации границ с Азербайджаном

«То, что происходит сейчас, – это существенное изменение ситуации, и оно должно оказать свое воздействие во всех направлениях. Это значит, что у нас нет линии фронта, у нас есть граница. Граница является знаком мира, и это будет означать, что пограничники Армении и Азербайджана смогут самостоятельно охранять границу, сотрудничая друг с другом», – сказал он.