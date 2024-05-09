Лидер Армянской оппозиции потребовал на митинге отставки Пашиняна
Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на митинге в Ереване. Об этом сообщает News.am.
Архиепископ заявил, что в течение часа готов встретиться с Пашиняном и обсудить все условия его отставки. Он также добавил, что у премьер-министра «больше нет никакой власти в республике».
«Первым шагом, который мы сделаем, будет выражение ему недоверия в Национальном собрании и его отставка. Мы обсудим с тремя фракциями Национального собрания организацию этого процесса», – заявил архиепископ, пообещав устраивать мирные акции протеста в случает отсутствия ответной реакции.
В конце апреля между Арменией и Азербайджаном начались работы по делимитации. Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.
На фоне определения границы в Армении начались протесты. Местные жители не согласны с передачей сел Азербайджану.