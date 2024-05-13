Число задержанных участников митинга в Ереване превысило 170 человек
Полиция задержала 171 участника протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
Собеседник агентства отметил, что все задержанные были освобождены.
Участники протестов начали баррикадировать улицы Еревана в 8:00 (07:00 мск). Протестующие перекрывали улицы мусорными баками и скамейками.
Ранее лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал к тотальным забастовкам, чтобы парализовать город утром 13 мая. По его мнению, после конкретных планов в отношении процесса вотума недоверия и кандидата в премьер-министры на протесты выйдет несколько сотен тысяч.
В конце апреля между Арменией и Азербайджаном начались работы по делимитации. Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. На фоне определения границы в Армении начались протесты. Местные жители не согласны с передачей сел Азербайджану.