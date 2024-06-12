Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ
Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сроки еще не определены, заявил в парламенте премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс, члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном», – сказал он (цитата по ТАСС).
Бывшие власти Армении, как отметил Пашинян, вошли в «блок пузыря», а потом выяснилось, что он не защитил Армению, передает «Sputnik Армения».
Премьер-министр также заявил о возможности подписания мирного соглашения с Азербайджаном в течение месяца. Документ, по его словам, «достаточно созрел», пишет «Интерфакс». Он добавил, что разблокирование региональных коммуникаций может произойти раньше подписания соглашения.
В марте Пашинян заявил, что страна выйдет из организации, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности ОДКБ. 8 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Ани Бадалян сообщила, что Армения в этом году не намерена финансировать деятельность ОДКБ. Страна де-факто заморозила свое участие в договоре, пояснив это бездействием объединения во время конфликтов республики с Азербайджаном.
Планы Армении по выходу из организации не относятся к национальным интересам страны, говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В июне в МИД РФ заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ в связи с отказом Еревана внести начисленный взнос.