Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ

В марте Пашинян заявил, что страна выйдет из организации, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности ОДКБ. 8 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Ани Бадалян сообщила, что Армения в этом году не намерена финансировать деятельность ОДКБ. Страна де-факто заморозила свое участие в договоре, пояснив это бездействием объединения во время конфликтов республики с Азербайджаном.