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Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ

Ведомости

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сроки еще не определены, заявил в парламенте премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс, члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном», – сказал он (цитата по ТАСС).

Бывшие власти Армении, как отметил Пашинян, вошли в «блок пузыря», а потом выяснилось, что он не защитил Армению, передает «Sputnik Армения».

Премьер-министр также заявил о возможности подписания мирного соглашения с Азербайджаном в течение месяца. Документ, по его словам, «достаточно созрел», пишет «Интерфакс». Он добавил, что разблокирование региональных коммуникаций может произойти раньше подписания соглашения.

В марте Пашинян заявил, что страна выйдет из организации, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности ОДКБ. 8 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Ани Бадалян сообщила, что Армения в этом году не намерена финансировать деятельность ОДКБ. Страна де-факто заморозила свое участие в договоре, пояснив это бездействием объединения во время конфликтов республики с Азербайджаном.

Планы Армении по выходу из организации не относятся к национальным интересам страны, говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В июне в МИД РФ заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ в связи с отказом Еревана внести начисленный взнос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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