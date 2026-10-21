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Володин подтвердил «Ведомостям», что его советником станет коммунист Ющенко

Еще одним его советником станет экс-депутат Виталий Ефимов
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Вячеслав Володин подтвердил «Ведомостям», что коммунист Александр Ющенко станет его советником. По словам председателя Госдумы, сейчас идет оформление документов. Еще одним советником Володина станет депутат трех созывов Госдумы, в прошлом министр транспорта России Виталий Ефимов, сообщила «Ведомостям» пресс-служба нижней палаты.

Сейчас идет оформление пакета необходимых документов для назначения Ющенко советником Володина, добавила пресс-служба. «При назначении советниками бывших депутатов учитывается их большой опыт работы в Государственной думе, высокие профессиональные качества и компетенции. Это – знаковые депутаты, их знания важно сохранить. Александр Ющенко – депутат трех созывов Госдумы, обладает огромным профессиональными компетенциями», – говорится в сообщении.

По словам представителя пресс-службы, то же можно сказать и о Виталии Ефимове – депутате трех созывов и бывшем министре транспорта России.

Пресс-секретарь Зюганова может стать советником Володина

Виталию Ефимову 86 лет. Он был депутатом Госдумы VI, VII и VIII созывов от «Единой России». В 1990-е гг. в правительстве Виктора Черномырдина занимал пост министра транспорта. В Госдуму Ефимов в прошлом созыве избирался от родной для Володина Саратовской области. На выборах в Госдуму 2026 г. Ефимов в список партии не вошел.

«Ведомости» 21 октября написали со ссылкой на источники, что пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Госдумы трех созывов Александр Ющенко станет советником Володина. В новый созыв он баллотировался в Уфимском одномандатном округе и шел во главе региональной группы КПРФ по Башкирии. Но в итоге в Думу не прошел.

Это не первый случай трудоустройства коммуниста в советники спикера Госдумы. В 2017 г. по состоянию здоровья сложил мандат депутат Сергей Решульский, избиравшийся от Дагестана. Он был думским старожилом, работал с первого созыва. В 2016 г. Решульский стал советником Володина. Советниками Володина в нижней палате были и другие бывшие депутаты. Например, депутаты «Единой России» Николай Гончар и Геннадий Кулик.

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