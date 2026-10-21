Володин подтвердил «Ведомостям», что его советником станет коммунист Ющенко

Володин подтвердил «Ведомостям», что его советником станет коммунист ЮщенкоЕще одним его советником станет экс-депутат Виталий Ефимов
Вячеслав Володин подтвердил «Ведомостям», что коммунист Александр Ющенко станет его советником. По словам председателя Госдумы, сейчас идет оформление документов. Еще одним советником Володина станет депутат трех созывов Госдумы, в прошлом министр транспорта России Виталий Ефимов, сообщила «Ведомостям» пресс-служба нижней палаты.
Сейчас идет оформление пакета необходимых документов для назначения Ющенко советником Володина, добавила пресс-служба. «При назначении советниками бывших депутатов учитывается их большой опыт работы в Государственной думе, высокие профессиональные качества и компетенции. Это – знаковые депутаты, их знания важно сохранить. Александр Ющенко – депутат трех созывов Госдумы, обладает огромным профессиональными компетенциями», – говорится в сообщении.
По словам представителя пресс-службы, то же можно сказать и о Виталии Ефимове – депутате трех созывов и бывшем министре транспорта России.
Виталию Ефимову 86 лет. Он был депутатом Госдумы VI, VII и VIII созывов от «Единой России». В 1990-е гг. в правительстве Виктора Черномырдина занимал пост министра транспорта. В Госдуму Ефимов в прошлом созыве избирался от родной для Володина Саратовской области. На выборах в Госдуму 2026 г. Ефимов в список партии не вошел.
«Ведомости» 21 октября написали со ссылкой на источники, что пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Госдумы трех созывов Александр Ющенко станет советником Володина. В новый созыв он баллотировался в Уфимском одномандатном округе и шел во главе региональной группы КПРФ по Башкирии. Но в итоге в Думу не прошел.
Это не первый случай трудоустройства коммуниста в советники спикера Госдумы. В 2017 г. по состоянию здоровья сложил мандат депутат Сергей Решульский, избиравшийся от Дагестана. Он был думским старожилом, работал с первого созыва. В 2016 г. Решульский стал советником Володина. Советниками Володина в нижней палате были и другие бывшие депутаты. Например, депутаты «Единой России» Николай Гончар и Геннадий Кулик.