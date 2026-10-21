Володин подтвердил «Ведомостям», что его советником станет коммунист Ющенко

Это не первый случай трудоустройства коммуниста в советники спикера Госдумы. В 2017 г. по состоянию здоровья сложил мандат депутат Сергей Решульский, избиравшийся от Дагестана. Он был думским старожилом, работал с первого созыва. В 2016 г. Решульский стал советником Володина. Советниками Володина в нижней палате были и другие бывшие депутаты. Например, депутаты «Единой России» Николай Гончар и Геннадий Кулик.