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Главная / Инвестиции /

Netflix показал самый медленный рост выручки за три года

Наталья Захарова
Unsplash
Unsplash

Темпы роста выручки стримингового сервиса Netflix сократились с 17,6% до прогнозируемых 11,5%. Сумма выручки за III квартал составила $12,9 млрд, а прогнозируемая за IV квартал – $13,4 млрд, пишет Bloomberg.

Компания объяснила снижение рекламным бизнесом, который, по прогнозам, принесет на $300 млн меньше, чем ожидалось. При этом прибыль в отчетном периоде составила $0,87 на акцию, что превысило прогнозы аналитиков в $0,82.

После опубликования финансовой отчетности акции Netflix снизились на 7%. Ценные бумаги компании упали примерно на 27% с начала года и более чем на 43% год к году.

По данным агентства, компания уже несколько месяцев не выпускает масштабных хитов и изо всех сил пытается привлечь зрителей к сериалам. Количество премий «Эмми», полученных Netflix, в 2026 г. упало до десятилетнего минимума. Инвесторы и аналитики постоянно критикуют руководство Netflix за стагнацию вовлеченности аудитории.

Кроме того, компания столкнулась со скептицизмом инвесторов после попытки приобрести стриминговый и студийный бизнес Warner Bros. После проигрыша в тендере Netflix изо всех сил пытается убедить инвесторов в наличии жизнеспособной стратегии роста.

14 октября стало известно, что Netflix планирует сократить примерно 1000 рабочих мест, что составляет около 6% штата компании. Изменения в основном затронут подразделения разработки продуктов, технологий, юридического сопровождения и управления персоналом.

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