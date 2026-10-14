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Netflix планирует сократить около 1000 сотрудников

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Стриминговый сервис Netflix планирует сократить примерно 1000 рабочих мест, что составляет около 6% штата компании. Об этом сообщает Variety со ссылкой на электронное письмо соруководителей Теда Сарандоса и Грега Питерса, направленное сотрудникам.

Предстоящие увольнения станут крупнейшей волной сокращений в Netflix с 2022 г. По данным издания, изменения в основном затронут подразделения разработки продуктов, технологий, юридического сопровождения и управления персоналом.

В обращении к работникам руководство подчеркнуло необходимость более дисциплинированно распределять ресурсы и определять приоритеты для достижения целей компании.

По информации Variety, на конец 2025 г. в Netflix работали около 16 000 человек, а число пользователей сервиса превышало 325 млн по всему миру.

9 октября Puck News со ссылкой на источники писал, что Netflix планирует объявить о сокращении 5% сотрудников в рамках программы реструктуризации. Как отмечало издание, акции Netflix находятся под давлением после неудачной попытки приобрести Warner Bros. в прошлом году, а также на фоне замедления роста вовлеченности пользователей платформы. 20 октября компания представит финансовую отчетность. По оценке издания, инвесторы ожидают от Сарандоса и Питерса разъяснений относительно дальнейших планов по ускорению роста бизнеса и восстановлению стоимости акций.

В конце апреля стало известно, что Netflix подал заявки на регистрацию в России двух одноименных товарных знаков. «Нетфликс, инк.» подала заявки в службу 20 апреля из США. Знак «Нетфликс» планируется зарегистрировать по классам № 9, 35, 38, 41 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). 

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