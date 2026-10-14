Netflix планирует сократить около 1000 сотрудников

9 октября Puck News со ссылкой на источники писал, что Netflix планирует объявить о сокращении 5% сотрудников в рамках программы реструктуризации. Как отмечало издание, акции Netflix находятся под давлением после неудачной попытки приобрести Warner Bros. в прошлом году, а также на фоне замедления роста вовлеченности пользователей платформы. 20 октября компания представит финансовую отчетность. По оценке издания, инвесторы ожидают от Сарандоса и Питерса разъяснений относительно дальнейших планов по ускорению роста бизнеса и восстановлению стоимости акций.