Netflix планирует сократить около 1000 сотрудников
Стриминговый сервис Netflix планирует сократить примерно 1000 рабочих мест, что составляет около 6% штата компании. Об этом сообщает Variety со ссылкой на электронное письмо соруководителей Теда Сарандоса и Грега Питерса, направленное сотрудникам.
Предстоящие увольнения станут крупнейшей волной сокращений в Netflix с 2022 г. По данным издания, изменения в основном затронут подразделения разработки продуктов, технологий, юридического сопровождения и управления персоналом.
В обращении к работникам руководство подчеркнуло необходимость более дисциплинированно распределять ресурсы и определять приоритеты для достижения целей компании.
По информации Variety, на конец 2025 г. в Netflix работали около 16 000 человек, а число пользователей сервиса превышало 325 млн по всему миру.
9 октября Puck News со ссылкой на источники писал, что Netflix планирует объявить о сокращении 5% сотрудников в рамках программы реструктуризации. Как отмечало издание, акции Netflix находятся под давлением после неудачной попытки приобрести Warner Bros. в прошлом году, а также на фоне замедления роста вовлеченности пользователей платформы. 20 октября компания представит финансовую отчетность. По оценке издания, инвесторы ожидают от Сарандоса и Питерса разъяснений относительно дальнейших планов по ускорению роста бизнеса и восстановлению стоимости акций.
В конце апреля стало известно, что Netflix подал заявки на регистрацию в России двух одноименных товарных знаков. «Нетфликс, инк.» подала заявки в службу 20 апреля из США. Знак «Нетфликс» планируется зарегистрировать по классам № 9, 35, 38, 41 международной классификации товаров и услуг (МКТУ).