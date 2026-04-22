Netflix подал заявки на регистрацию двух товарных знаков в России

Стриминговый сервис Netflix подал заявки на регистрацию в России двух одноименных товарных знаков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

«Нетфликс, инк.» подала заявки в службу 20 апреля из США. Знак «Нетфликс» планируется зарегистрировать по классам № 9, 35, 38, 41 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В нее входят загружаемые программы и приложения для доступа к развлекательному контенту и онлайн-средам, маркетинговое продвижение развлекательных проектов, кинофильмов, создание, производство и распространение аудиовизуальной продукции.

Товарный знак на английском языке компания намерена зарегистрировать по классам № 16, 19, 21, 25, 28, 41 МКТУ. Среди них канцтовары, сумки и рюкзаки, посуда, одежда, игры и игрушки.

Netflix объявила о приостановке работы в России в начале марта 2022 г. из-за спецоперации на Украине. После приостановки работы в стране пользователи не могли оплатить подписку на сервис картами российских банков.

27 мая 2022 г. сайты netflix.com и netflix.ru перестали открываться у пользователей из страны, как и приложение платформы на SmartTV. Netflix подтвердил окончательное прекращение работы в России 30 мая.

