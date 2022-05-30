Netflix подтвердил прекращение работы на территории России
Сервис видеостриминга Netflix подтвердил окончательное прекращение работы на территории России, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя сервиса.
В компании пояснили, что это — «реализация ухода с российского рынка», о котором было объявлено в начале марта. По его словам, Netflix дождался окончания всех ранее оформленных и предоплаченных подписок в России, после чего окончательно прекратил работу в стране, передает ТАСС.
27 мая сайты netflix.com и netflix.ru перестали открываться у пользователей из России, как и приложение сервиса на SmartTV. Получить доступ к сайтам сервиса можно только с помощью VPN. В Роскомнадзоре сообщили ТАСС, что ведомство не ограничивало работу сервиса в России, компания сама приостановила свою деятельность в стране.
После приостановки работы в России пользователи не могли оплатить подписку картами российских банков. Доступ к контенту можно было получить при оплате картой другой страны, что смогли сделать некоторые пользователи. В конце апреля россияне подали коллективный иск в суд к оператору Netflix в России — компании «Развлекательный онлайн-сервис». Пользователи потребовали восстановить подписку, потому что сервис приостановил ее действие в одностороннем порядке, что противоречит российскому законодательству и пользовательскому соглашению самой платформы.