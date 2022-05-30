Netflix подтвердил прекращение работы на территории России

После приостановки работы в России пользователи не могли оплатить подписку картами российских банков. Доступ к контенту можно было получить при оплате картой другой страны, что смогли сделать некоторые пользователи. В конце апреля россияне подали коллективный иск в суд к оператору Netflix в России — компании «Развлекательный онлайн-сервис». Пользователи потребовали восстановить подписку, потому что сервис приостановил ее действие в одностороннем порядке, что противоречит российскому законодательству и пользовательскому соглашению самой платформы.