Роскомнадзор прокомментировал прекращение работы сайта Netflix в России

В январе 2022 г. Netflix спрогнозировал замедление роста числа пользователей в I квартале 2022 г., после чего рыночная стоимость компании упала на $200 млрд. В апреле Netflix сообщил о потере 200 000 подписчиков за первые три месяца года из-за инфляции, спецоперации России на Украине и жесткой конкуренции, а также 700 000 пользователей из России. Согласно прогнозу, компания должна была нарастить число подписчиков на 2,5 млн, сообщил Reuters. Netflix объявил о приостановке работы в России в начале марта из-за спецоперации России на Украине.