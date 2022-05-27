Роскомнадзор прокомментировал прекращение работы сайта Netflix в России
Роскомнадзор не ограничивал работу видеостримингового сервиса Netflix, компания сама приостановила деятельность на территории России, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении видеосервиса Netflix. В марте 2022 г. аудиовизуальный сервис Netflix самостоятельно приостановил деятельность на территории России», — сообщили в пресс-службе.
Сайты Netflix не были внесены в реестр сайтов с запрещенной информацией Роскомнадзора. Ранее сегодня netflix.com и netflix.ru перестали открываться у пользователей из России, как и приложение сервиса на SmartTV. Получить доступ к сайтам сервиса можно только с помощью VPN.
В январе 2022 г. Netflix спрогнозировал замедление роста числа пользователей в I квартале 2022 г., после чего рыночная стоимость компании упала на $200 млрд. В апреле Netflix сообщил о потере 200 000 подписчиков за первые три месяца года из-за инфляции, спецоперации России на Украине и жесткой конкуренции, а также 700 000 пользователей из России. Согласно прогнозу, компания должна была нарастить число подписчиков на 2,5 млн, сообщил Reuters. Netflix объявил о приостановке работы в России в начале марта из-за спецоперации России на Украине.