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Роскомнадзор прокомментировал прекращение работы сайта Netflix в России

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Роскомнадзор не ограничивал работу видеостримингового сервиса Netflix, компания сама приостановила деятельность на территории России, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении видеосервиса Netflix. В марте 2022 г. аудиовизуальный сервис Netflix самостоятельно приостановил деятельность на территории России», — сообщили в пресс-службе.

Сайты Netflix не были внесены в реестр сайтов с запрещенной информацией Роскомнадзора. Ранее сегодня netflix.com и netflix.ru перестали открываться у пользователей из России, как и приложение сервиса на SmartTV. Получить доступ к сайтам сервиса можно только с помощью VPN.

В январе 2022 г. Netflix спрогнозировал замедление роста числа пользователей в I квартале 2022 г., после чего рыночная стоимость компании упала на $200 млрд. В апреле Netflix сообщил о потере 200 000 подписчиков за первые три месяца года из-за инфляции, спецоперации России на Украине и жесткой конкуренции, а также 700 000 пользователей из России. Согласно прогнозу, компания должна была нарастить число подписчиков на 2,5 млн, сообщил Reuters. Netflix объявил о приостановке работы в России в начале марта из-за спецоперации России на Украине.

Ранее по теме: Сайт Netflix перестал работать в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных