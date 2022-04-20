Netflix заявил о потере 200 000 подписчиков из-за ситуации на Украине
Американский стриминговый сервис Netflix заявил о потере 200 000 подписчиков в I квартале 2022 г. из-за инфляции, спецоперации на Украине и жесткой конкуренции, сообщил Reuters со ссылкой на заявление компании. Также Netflix лишился 700 000 пользователей из России. Согласно прогнозу, компания должна была нарастить число подписчиков на 2,5 млн.
Гендиректор компании Рид Хастингс заявил, что замедляющийся рост числа подписчиков побудил Netflix рассмотреть возможность введения более дешевой подписки на сервис с рекламой, как у HBO Max и Disney +.
Издание отметило, что с тех пор как компания в январе предупредила о слабом росте числа подписчиков, она потеряла почти половину своей стоимости. В I квартале выручка Netflix выросла на 10% до $7,87 млрд, что немного ниже прогноза Уолл-стрит. Компания сообщила о чистой прибыли на акцию в размере $3,53, что выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в $2,89.
Netflix объявил о приостановке работы в России в начале марта из-за спецоперации России на Украине. Также прекратили работу в стране музыкальный стриминговый сервис Spotify, образовательная платформа Coursera, сервисы аренды жилья Airbnb и Booking. Apple приостановила в страну ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay. Видеохостинг Youtube, в свою очередь, отключил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого приостановил рекламу для российских пользователей.