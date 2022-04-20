Netflix заявил о потере 200 000 подписчиков из-за ситуации на Украине

Издание отметило, что с тех пор как компания в январе предупредила о слабом росте числа подписчиков, она потеряла почти половину своей стоимости. В I квартале выручка Netflix выросла на 10% до $7,87 млрд, что немного ниже прогноза Уолл-стрит. Компания сообщила о чистой прибыли на акцию в размере $3,53, что выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в $2,89.