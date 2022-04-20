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Бизнес

Netflix заявил о потере 200 000 подписчиков из-за ситуации на Украине

Ведомости

Американский стриминговый сервис Netflix заявил о потере 200 000 подписчиков в I квартале 2022 г. из-за инфляции, спецоперации на Украине и жесткой конкуренции, сообщил Reuters со ссылкой на заявление компании. Также Netflix лишился 700 000 пользователей из России. Согласно прогнозу, компания должна была нарастить число подписчиков на 2,5 млн.

Гендиректор компании Рид Хастингс заявил, что замедляющийся рост числа подписчиков побудил Netflix рассмотреть возможность введения более дешевой подписки на сервис с рекламой, как у HBO Max и Disney +.

Издание отметило, что с тех пор как компания в январе предупредила о слабом росте числа подписчиков, она потеряла почти половину своей стоимости. В I квартале выручка Netflix выросла на 10% до $7,87 млрд, что немного ниже прогноза Уолл-стрит. Компания сообщила о чистой прибыли на акцию в размере $3,53, что выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в $2,89.

Netflix объявил о приостановке работы в России в начале марта из-за спецоперации России на Украине. Также прекратили работу в стране музыкальный стриминговый сервис Spotify, образовательная платформа Coursera, сервисы аренды жилья Airbnb и Booking. Apple приостановила в страну ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay. Видеохостинг Youtube, в свою очередь, отключил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого приостановил рекламу для российских пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных