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Netflix планирует сократить 5% сотрудников компании

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Компания Netflix планирует объявить о сокращении 5% сотрудников в рамках программы реструктуризации, сообщил портал Puck News со ссылкой на источники.

По данным издания, о сокращениях могут объявить уже на следующей неделе. Сейчас в Netflix по всему миру работают около 17 000 человек, увольнения могут затронуть порядка 850 сотрудников. Представитель компании отказался комментировать эту информацию.

Последнее крупное сокращение персонала Netflix произошло в 2022 г. Тогда на фоне замедления роста компании были уволены около 150 человек, или 2% сотрудников.

Как отмечает Puck News, акции Netflix находятся под давлением после неудачной попытки приобрести Warner Bros. в прошлом году, а также на фоне замедления роста вовлеченности пользователей платформы.

20 октября компания представит финансовую отчетность. По оценке издания, инвесторы ожидают от генеральных содиректоров Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса разъяснений относительно дальнейших планов по ускорению роста бизнеса и восстановлению стоимости акций.

7 октября стало известно, что немецкий производитель спортивных и люксовых автомобилей Porsche в рамках новой антикризисной стратегии примет радикальные меры по оптимизации управленческой структуры, сократив в среднесрочной перспективе 40% менеджерских и руководящих позиций.

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