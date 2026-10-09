Netflix планирует сократить 5% сотрудников компании
Компания Netflix планирует объявить о сокращении 5% сотрудников в рамках программы реструктуризации, сообщил портал Puck News со ссылкой на источники.
По данным издания, о сокращениях могут объявить уже на следующей неделе. Сейчас в Netflix по всему миру работают около 17 000 человек, увольнения могут затронуть порядка 850 сотрудников. Представитель компании отказался комментировать эту информацию.
Последнее крупное сокращение персонала Netflix произошло в 2022 г. Тогда на фоне замедления роста компании были уволены около 150 человек, или 2% сотрудников.
Как отмечает Puck News, акции Netflix находятся под давлением после неудачной попытки приобрести Warner Bros. в прошлом году, а также на фоне замедления роста вовлеченности пользователей платформы.
20 октября компания представит финансовую отчетность. По оценке издания, инвесторы ожидают от генеральных содиректоров Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса разъяснений относительно дальнейших планов по ускорению роста бизнеса и восстановлению стоимости акций.
7 октября стало известно, что немецкий производитель спортивных и люксовых автомобилей Porsche в рамках новой антикризисной стратегии примет радикальные меры по оптимизации управленческой структуры, сократив в среднесрочной перспективе 40% менеджерских и руководящих позиций.