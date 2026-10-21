«Северсталь» улучшила прогноз потребления стали на 2026 год

Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association), в отличие от «Северстали», ухудшила ожидания спроса на этот металл в России. В прогнозе от 12 октября снижение в 2026 г. WSA оценила в 5% к 2025 г. до 35,7 млн т. В апреле ассоциация прогнозировала сокращение спроса по итогам года в 1%. В 2027 г. Worldsteel ожидает роста показателя в России на 1% до 36,1 млн т.