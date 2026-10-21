«Северсталь» улучшила прогноз потребления стали на 2026 год

«Северсталь» улучшила прогноз потребления стали на 2026 годНа спросе отразилась сезонная активность основных потребителей в строительном секторе
Горно-металлургическая компания «Северсталь» повысила прогноз потребления стали в России в 2026 г. с -7% до -0,5%. Об этом говорится в сообщении производителя 20 октября к отчету по МСФО за III квартал и девять месяцев текущего года. Абсолютные цифры компания не раскрывает.
Прогноз пересмотрен с учетом частичной реализации отложенного спроса в III квартале, отметил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. Его слова приводятся в сообщении.
По оценке компании, за девять месяцев 2026 г. спрос на сталь в России вырос примерно на 1% год-к-году. Годом ранее металлопотребление в стране снизилось примерно на 14%, поэтому восстановить утраченные объемы рынку пока не удается, следует из отчета.
В июне гендиректор «Северстали» говорил об ожидаемом снижении спроса на 7-9% в 2026 г. из-за охлаждения экономики на фоне высокой ключевой ставки и укрепления рубля, делающего импорт более доступным. Прогнозировал снижение спроса по итогам года, а также в 2027 г. и директор «Северсталь сети» Виктор Романовский в сентябре.
Сама «Северсталь», как следует из отчета по МСФО, смогла воспользоваться рыночной конъюнктурой за отчетный период. Показатель EBITDA компании в III квартале вырос на 13% г/г до почти 40 млрд руб., выручка при этом снизилась на 3% до 173,5 млрд руб., чистая прибыль – на 17% до 15,2 млрд руб.
По итогам девяти месяцев 2026 г. основные финпоказатели компании также снизились. Выручка – на 10% до 488,4 млрд руб., показатель EBITDA – на 28% до 82,3 млрд руб., чистая прибыль – в 2,6 раза до 19,3 млрд руб. Чистый долг вырос более чем вдвое с начала 2026 г. до 49,6 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 0,47 против 0,16 на начало года.
Производство стали компанией по итогам III квартала осталось на уровне того же периода прошлого года и составило 2,7 млн т, за девять месяцев выросло на 2% г/г до 8,2 млн т. Выпуск чугуна составил 2,7 млн т и 8,5 млн т соответственно, в обоих случаях – рост 2% г/г. Продажи стальной продукции в январе-сентябре не изменились по сравнению с девятью месяцами 2025 г. и составили 8,3 млн т.
Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association), в отличие от «Северстали», ухудшила ожидания спроса на этот металл в России. В прогнозе от 12 октября снижение в 2026 г. WSA оценила в 5% к 2025 г. до 35,7 млн т. В апреле ассоциация прогнозировала сокращение спроса по итогам года в 1%. В 2027 г. Worldsteel ожидает роста показателя в России на 1% до 36,1 млн т.
Согласно августовскому отчету «Совкомбанка» о рынке стали по итогам семи месяцев 2026 г., потребление в России упало на 3% г/г в области строительства до 27,8 млн т. На эту сферу, по оценкам «Совкомбанка» приходится порядка 75% потребления этого металла в стране. В отраслях энергетики и машиностроения потребление стали осталось таким же, как и в прошлом году, составив 3,5 млн т и 3,7 млн т соответственно.
Минувший квартал 2026 г. выдался своего рода уникальным с точки зрения спроса на сталь в России с ростом примерно на 20% к аналогичному периоду прошлого года до примерно 11 млн т, отмечает ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. Причина – сезонный сдвиг вправо активности в стройке и усиления защиты инфраструктурных объектов от атак беспилотников, объясняет эксперт.
По словам Алиева, эти факторы постепенно прекращают свое действие, и уже в IV квартале возможно снижение металлопотребления на 5-7% к аналогичному периоду прошлого года, до примерно 8 млн т.
По оценке «Т-Инвестиций», благодаря относительно сильному третьему кварталу 2026 г. спрос на сталь по итогам всего года может превысить 37 млн т, оставшись, таким образом, на уровне прошлого года. В 2027 г. Алиев ожидает роста потребления в пределах 1-2%. При этом ключевым фактором будет динамика процентных ставок в России, подчеркивает он.