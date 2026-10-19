Импорт нержавеющей стали в Россию в январе – августе упал на 12%Потребителей останавливает снижение выпуска собственной продукции, импортозамещение и высокая стоимость денег
Ввоз в Россию продукции из нержавеющей стали за восемь месяцев 2026 г. сократился на 12% к аналогичному периоду прошлого года, говорится в материалах Ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов (ассоциация «Спецсталь»), с которыми ознакомились «Ведомости». Абсолютных значений ассоциация не приводит.
В данные «Спецстали» включены все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, а также сварные и бесшовные трубы. По данным ассоциации, потребление нержавеющей стали в России первом полугодии 2026 г. сократилось на 24% до 214 350 т. Цифр за восемь месяцев ассоциация не приводит.
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