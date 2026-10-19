Импорт нержавеющей стали в Россию в январе – августе упал на 12%

В данные «Спецстали» включены все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, а также сварные и бесшовные трубы. По данным ассоциации, потребление нержавеющей стали в России первом полугодии 2026 г. сократилось на 24% до 214 350 т. Цифр за восемь месяцев ассоциация не приводит.