Армия России освободила Червоный Яр в Запорожской области
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селом Червоный Яр в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Населенный пункт был освобожден подразделенями группировки войск «Восток».
20 октября подразделения «Востока» заняли село Тимошевка в Запорожской области. 17 октября подразделения группировки «Запад» установили контроль над населенными пунктами Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области.
16 октября подразделения «Севера» взяли под контроль села Варваровка и Николаевка в Харьковской области.