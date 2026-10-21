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Армия России освободила Червоный Яр в Запорожской области

Инна Шульгина
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селом Червоный Яр в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Населенный пункт был освобожден подразделенями группировки войск «Восток».

20 октября подразделения «Востока» заняли село Тимошевка в Запорожской области. 17 октября подразделения группировки «Запад» установили контроль над населенными пунктами Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области.

16 октября подразделения «Севера» взяли под контроль села Варваровка и Николаевка в Харьковской области.

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