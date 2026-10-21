Площадь виноградников в России в 2026 году может составить более 116 000 га
Прогнозируемая площадь виноградников в России в 2026 г. составит 116 010 га. Об этом сообщила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Ирина Федина на V Всероссийском винодельческом форуме в Геленджике.
По итогам 2025 г. площадь российских виноградников составляла около 113 000 га. В 2026 г. планировалось заложить еще порядка 5000 га новых насаждений. Итоговые данные за год ведомство рассчитывает представить в январе-феврале 2027 г., поскольку посадки продолжаются до конца осени.
Более 70% всех виноградников страны расположены в Краснодарском крае, Дагестане и Крыму.
Отдельной темой выступления Фединой стала инвентаризация виноградников, которую с 2025 г. проводят Минсельхоз и Россельхознадзор. Она включает не только проверку документов, но и сопоставление сведений федерального реестра виноградных насаждений с фактическим состоянием участков.
«Цель инвентаризации — помогать вам, помогать нам создавать и видеть достоверную картину отрасли», – сказала Федина.
В первый год работы специалисты обследовали 18 000 га и около 38 млн кустов винограда. В 2026 г. масштаб проверки увеличился более чем в 3,5 раза: она охватила 13 регионов, где было обследовано почти 138 млн кустов.
По словам Фединой, примерно в каждом втором проверенном случае обнаруживаются расхождения между данными паспортов виноградных насаждений и фактической ситуацией. Наиболее распространенная проблема – несовпадение заявленного и реального количества кустов. Среди других несоответствий – расхождения в площади участков и сортовом составе, а также случаи, когда зарегистрированные насаждения не удается обнаружить на месте.
Федина подчеркнула, что инвентаризация не предполагает автоматического назначения штрафов или применения административных санкций. Если выявляются расхождения, документы возвращают на доработку, после чего хозяйство может направить их повторно.