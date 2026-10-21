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Уиткофф от лица Трампа поблагодарил Путина за «дизельную сделку»

Ведомости
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф от имени Дональда Трампа поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за решение по сделке о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этом Уиткофф заявил на встрече с российским лидером в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

9 октября президенты России и США заключили «дизельную сделку». Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 000 т, еще 500 000 т – в течение ноября, а затем 1 млн т. Минфин США выдал генеральную лицензию № 135, разрешающую транзакции с российским дизелем, до 7 апреля 2027 г.

10 октября Трамп поблагодарил Путина за согласие поставлять топливо, назвав сделку «очень крупной». На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия без проблем сможет продавать дизель на мировые рынки из-за огромного спроса на нефтепродукты.

21 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что первый танкер с российским дизельным топливом для США планируется отправить из порта 22 октября. Он уточнил, что водоизмещение конкретного судна составит 40 000 т.

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