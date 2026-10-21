Уиткофф от лица Трампа поблагодарил Путина за «дизельную сделку»

9 октября президенты России и США заключили «дизельную сделку». Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 000 т, еще 500 000 т – в течение ноября, а затем 1 млн т. Минфин США выдал генеральную лицензию № 135, разрешающую транзакции с российским дизелем, до 7 апреля 2027 г.