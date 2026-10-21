Мишустин назвал «Силу Байкала» одной из крупнейших газовых артерий материка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что проектируемый трубопровод «Сила Байкала» (ранее «Сила Сибири – 2») в Китай может стать одной из крупнейших газовых артерий Евразии. Об этом он сказал на 31-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР.
Мишустин отметил, что Россия удерживает первенство по экспорту энергоресурсов в Китай. Москва будет и дальше обеспечивать бесперебойные поставки и готова расширить сотрудничество, добавил премьер.
В сентябре 2025 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Проект подразумевает поставку 50 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Длина газопровода составит 6700 км, 2700 из которых пройдут по территории России.
В мае 2026 г. вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Китай договорились ускорить реализацию проекта. По его словам, компании дорабатывают конкретные контракты.
2 сентября глава Минэнерго Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме рассказал, что Россия завершает подготовку к началу строительства газопровода «Сила Байкала». По его словам, «Сила Сибири» работает на полную мощность, а новый проект находится на завершающем этапе перехода к строительству.