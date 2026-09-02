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Цивилев сообщил о завершающем этапе подготовки к строительству «Сила Сибири – 2»

Инна Шульгина

Россия завершает подготовку к началу строительства газопровода «Сила Сибири – 2», который теперь называется «Сила Байкала». Об этом сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)

По его словам, «Сила Сибири» работает на полную мощность, а новый проект находится на завершающем этапе перехода к строительству.‍

«Раньше он назывался "проект "Сила Сибири – 2", но благодаря Владимиру Владимировичу [Путину], он назвал его более правильно – "Сила Байкала"», – сказал Цивилев на заседании госсовета по энергетике (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре 2025 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Проект подразумевает поставку 50 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Длина газопровода составит 6700 км, 2700 из которых пройдут по территории России.

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